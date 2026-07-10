Vuelve el agua al AMBA: cuándo llegan las lluvias y cómo seguirá el clima en el resto del país

El clima en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) encara un viernes con mínima de 10 grados y a la espera de lluvias. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anunció lluvias y nieve para tres provincias del sur y a la altura de la cordillera.
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El AMBA tendrá una máxima de 13 grados. El SMN anunció nieve y lluvias a la altura de la cordillera.
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El SMN anunció para este viernes marcas entre los 10 y 13 grados, a la espera de lluvias aisladas para la noche (hasta un 40%). El sábado la máxima subirá hasta los 15 grados con una jornada ligeramente nublada. Por último, el domingo se ubicará entre los 9 y 13 grados con un cielo mayormente nublado.
Alerta por lluvias y nieve: las provincias afectadas
El organismo indicó que habría lluvias para Neuquén y Río Negro por valores acumulados de entre 10 y 30 mm. A su vez, no se descarta "precipitación en forma de lluvia y nieve mezclada en las zonas de más elevadas". Al mismo tiempo se espera en estas dos provincias, junto al sector cordillerano de Mendoza, nevadas de entre 20 y 40 centímetros.
Además, el sitio especializado Meteored indicó la presencia de lluvias "en el norte de Patagonia, La Pampa y Buenos Aires, y tormentas aisladas en el NEA".