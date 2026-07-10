Vuelve el agua al AMBA: cuándo llegan las lluvias y cómo seguirá el clima en el resto del país + Agregar ámbito en









El AMBA tendrá una máxima de 13 grados. El SMN anunció nieve y lluvias a la altura de la cordillera.

La mínima para este viernes es de 10 grados en el AMBA. RTVE

El clima en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) encara un viernes con mínima de 10 grados y a la espera de lluvias. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anunció lluvias y nieve para tres provincias del sur y a la altura de la cordillera.

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Clima: cómo seguirá el tiempo en el AMBA El SMN anunció para este viernes marcas entre los 10 y 13 grados, a la espera de lluvias aisladas para la noche (hasta un 40%). El sábado la máxima subirá hasta los 15 grados con una jornada ligeramente nublada. Por último, el domingo se ubicará entre los 9 y 13 grados con un cielo mayormente nublado.

#PronosticodelTiempo

Viernes con nevadas en cordillera de Mendoza y Neuquén , lluvias en el norte de Patagonia, La Pampa y Buenos Aires, y tormentas aisladas en el NEA .



Más infohttps://t.co/tKfDnahUI5 pic.twitter.com/KIjqVavP8s — Meteored Argentina (@MeteoredAR) July 10, 2026 Alerta por lluvias y nieve: las provincias afectadas El organismo indicó que habría lluvias para Neuquén y Río Negro por valores acumulados de entre 10 y 30 mm. A su vez, no se descarta "precipitación en forma de lluvia y nieve mezclada en las zonas de más elevadas". Al mismo tiempo se espera en estas dos provincias, junto al sector cordillerano de Mendoza, nevadas de entre 20 y 40 centímetros.

Además, el sitio especializado Meteored indicó la presencia de lluvias "en el norte de Patagonia, La Pampa y Buenos Aires, y tormentas aisladas en el NEA".