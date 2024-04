El cambio climático recortará un quinto del crecimiento global en 2050

De acá a 2100 las consecuencias serán aún más dramáticas, del orden de decenas de billones de dólares suplementarios, si el planeta se calienta mucho más de los 2º C. La temperatura promedio de la superficie terrestre ya subió 1,2° C por encima de ese punto de referencia.

La inversión anual necesaria para mantener el calentamiento global por debajo de los 2° C, el objetivo principal del Acuerdo de París de 2015, es una fracción de los costes que supondría no hacer nada, destacan los investigadores. Permanecer por debajo del umbral de 2° C "podría limitar la pérdida de ingresos regionales promedio al 20% en comparación con el 60%" en un escenario de altas emisiones, dijo a la AFP el autor principal, Max Kotz, experto en sistemas complejos del Instituto Potsdam para la Investigación del Impacto Climático (PIK).

Cuales serán los países mas afectados por el cambio climático

La mayoría de los países tropicales serán los más afectados por esos daños climáticos, según el estudio.

"Se prevé que los países menos responsables del cambio climático sufran una pérdida de ingresos que es un 60% mayor que la de los países de ingresos más altos y un 40% mayor que la de los países con emisiones más altas", dijo Anders Levermann, científico principal del PIK. "También son los que tienen menos recursos para adaptarse a sus impactos", añadió.

Qué pasará con los países mas ricos

Aunque los países ricos tampoco se salvarán: se prevé que Alemania y Estados Unidos vean cómo se reduce su crecimiento en un 11% para 2050, y Francia en un 13%.

Las proyecciones se basan en cuatro décadas de datos económicos y climáticos de 1.600 regiones, en lugar de estadísticas a nivel de país, lo que permite incluir daños que estudios anteriores ignoraron, como lluvias extremas. Los investigadores también analizaron las fluctuaciones de temperatura intraanuales en lugar de solo los promedios, así como el impacto económico de eventos climáticos extremos más allá del año en que ocurrieron.

"Al tener en cuenta estas variables climáticas adicionales, los daños son aproximadamente un 50% mayores que si solo incluyéramos cambios en las temperaturas promedio anuales", la base de la mayoría de las estimaciones anteriores, dijo Leonie Wenz, investigadora del PIK.

Los daños que provocara el cambio climático

Wenz y sus colegas hallaron que los daños inevitables reducirán el PIB global en un 17% en 2050, en comparación con un escenario sin impactos climáticos adicionales después de 2020. Aun así, los nuevos cálculos pueden ser conservadores.

"Es probable que sean una subestimación de los costos de los impactos del cambio climático", comentó Bob Ward, director de políticas del Instituto de Investigación Grantham sobre Cambio Climático y Medio Ambiente en Londres, a la AFP antes de la publicación del estudio.

Los daños relacionados con el aumento del nivel del mar, los ciclones tropicales más fuertes, la desestabilización de las capas de hielo y la disminución de los principales bosques tropicales están excluidos, señaló.

Gernot Wagner, economista climático y profesor en la Escuela de Negocios de Columbia en Nueva York, que tampoco participó en el estudio, dijo que la conclusión de que "los billones en daños están asegurados no significa que reducir la contaminación por carbono no sea rentable". De hecho, dijo, el estudio muestra que "los costos de actuar son una fracción de los costos del cambio climático no mitigado".

El PIB global en 2022 fue ligeramente superior a los 100 billones de dólares, según el Banco Mundial. El estudio proyecta que se duplicará de acá a 2050, siempre y cuando no haya impactos climáticos.