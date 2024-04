El cambio climático "diezmará las economías del G20", advierte responsable de ONU Clima

La reunión se realizo con los ministros de Finanzas de los países, sin embargo no llegaron a un acuerdo. Qué es el G20 y el cambio climático.

El G20 , el foro integrado por veinte países industrializados y emergentes, no puede "dejar de lado" un cambio climático "que diezmará" sus economía s, advirtió el miércoles en Londres el secretario de la agencia ONU Clima, Simon Stiell.

"Culparse unos a otros no es estratégico" y "dejar de lado el clima no es la solución a una crisis que diezmará todas las economías del G20 y que ya ha empezado a hacer daño", declaró el dirigente granadino en un discurso en la Chatham House, organización no gubernamental también conocida como Instituto Real de Asuntos Internacionales.