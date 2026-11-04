Abel Pintos se prepara para cantarle al papa León XIV en su visita a la Argentina: "Uno no dimensiona lo que va a ser" + Agregar ámbito en









El cantante se presentará el lunes 9 de noviembre en el Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole. También participarán Luciano Pereyra, Nahuel Pennisi, Jairo y Jorge Rojas.

Abel Pintos se prepara para cantarle al papa León XIV en su visita a la Argentina: "Uno no dimensiona lo que va a ser".

Abel Pintos se prepara para uno de los momentos más especiales de su carrera: cantará frente al papa León XIV el lunes 9 de noviembre de 2026, durante la visita del Pontífice a Argentina. La presentación tendrá lugar a las 9.15 en el Pequeño Cottolengo Don Orione, ubicado en la localidad bonaerense de Claypole.

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El artista recibió una invitación formal desde el Vaticano y ya participó de los ensayos para el encuentro. En diálogo con la prensa, compartió sus sensaciones y destacó la emoción que se vive en el lugar antes de la llegada del Papa. “Ya hoy se vivió con mucha emoción, ya que esta es la casa de quienes lo reciben. Yo tengo la oportunidad no solo de venir a cantar para el Papa sino también de compartir con todos ellos”, expresó Pintos.

Sobre los preparativos, aseguró que el ensayo fue muy emotivo y que todo salió según lo previsto. Sin embargo, reconoció que todavía no logra dimensionar lo que significará participar de un acontecimiento de estas características. “Fue muy emocionante el ensayo, salió todo muy bien”, sostuvo. Y agregó: “Uno no dimensiona lo que va a ser”.

El cantante se presentará el lunes 9 de noviembre en el Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole. El cantante también se refirió a su vínculo con la fe y a la importancia de dejar que el encuentro se desarrolle naturalmente, más allá de los preparativos. “Yo soy un hombre de fe. Estuvimos acá pensando y entregándonos a todos los detalles; queremos dar lo mejor de nosotros. Al final de cuentas, queda entregarse a que las cosas sucedan como tienen que suceder. Uno propone y Dios dispone”, manifestó.

Por último, explicó que prefiere no anticiparse a lo que ocurrirá durante la presentación. “Prefiero entregarme y no anticiparme a los hechos. Esto no se vive todos los días, ¿hace cuánto que no venía un papa a la Argentina?”, reflexionó.

Además de Abel Pintos, otros artistas convocados para participar de las actividades durante la visita de León XIV son Luciano Pereyra, Nahuel Pennisi, Jairo y Jorge Rojas. Luciano Pereyra cantará en Luján, su ciudad natal Otro de los momentos musicales destacados de la visita será la participación de Luciano Pereyra durante la misa que el papa León XIV celebrará el miércoles 11 de noviembre en la explanada de la Basílica de Nuestra Señora de Luján. El cantante anunció la noticia durante uno de sus conciertos en el Arena de Buenos Aires, donde compartió con sus seguidores la emoción de poder recibir al Pontífice en su ciudad natal. “Me acaban de confirmar que en mi ciudad, en la ciudad de Luján, le voy a cantar al Papa”, contó sobre el escenario, visiblemente conmovido. Luego, destacó el significado personal que tiene la visita: “¡Mi ciudad de Luján, en donde vivo, viene un Papa!”. Pereyra también expresó su entusiasmo por compartir ese momento con la comunidad: “Poder recibirlo, poder cantarle, poder cantarle todos juntos”, agregó ante los aplausos del público.Tras el anuncio, el músico publicó en Instagram el video del momento y volvió a manifestar su alegría por formar parte de la celebración.

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