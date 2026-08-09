Tras 25 días cerrado por la nevada, el Paso Cristo Redentor podría reabrir el tránsito para miles de camiones varados

Con los trabajos de despeje, las autoridades argentinas consideran que están dadas las condiciones para avanzar con la reapertura. Falta el último informe de Vialidad y la confirmación de Chile.

Cristo Redentor: los camioneros reclamaron y podría reabrir. Miles de camiones esperan para pasar a Chile.

El Paso Internacional Cristo Redentor , que conecta Mendoza con Chile, quedó en condiciones de avanzar hacia una reapertura luego de los trabajos realizados para despejar la ruta tras el fuerte temporal que afectó a la alta montaña.

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La habilitación, sin embargo, todavía depende de dos factores: el último informe de Vialidad Nacional sobre las condiciones de transitabilidad y la confirmación de las autoridades chilenas. Si el clima se mantiene estable y no aparecen nuevas complicaciones, el corredor fronterizo podría volver a funcionar este domingo.

Durante una reunión virtual realizada el sábado por la noche, los organismos argentinos que intervienen en el funcionamiento del complejo fronterizo analizaron el estado de la ruta y los trabajos realizados durante los últimos días.

Vialidad Nacional informó que avanzó con las tareas de despeje y que la calzada quedó en condiciones de ser evaluada para una eventual reapertura. La prioridad de las autoridades continúa siendo garantizar que la circulación pueda realizarse sin riesgos.

El operativo también involucra a la Coordinación del Centro de Frontera Cristo Redentor y Gendarmería Nacional, que ya tienen preparada la estructura necesaria para retomar la actividad una vez que se autorice el tránsito.

Cristo Redentor: las autoridades evalúan reabrir el paso tras los trabajos de despeje de la nieve.

El principal punto pendiente es la confirmación de Chile. Las autoridades del país vecino participaron de la convocatoria, pero al finalizar la reunión todavía no habían confirmado la habilitación del corredor.

Quiénes pasarían primero

En caso de concretarse la reapertura, el tránsito no necesariamente comenzaría de manera generalizada. El esquema previsto establece que, en una primera etapa, se priorizará el paso de los camiones que permanecen en el Área de Control Integrado (ACI) de Uspallata y que ya fueron documentados por la Aduana.

La medida busca ordenar el tránsito acumulado durante los días de cierre y dar prioridad al transporte de cargas que permanece a la espera de cruzar hacia Chile.

Después de esa primera etapa, y siempre que las condiciones de seguridad lo permitan, se avanzaría con la normalización del tránsito internacional y el movimiento turístico.

El clima, la clave para habilitar el corredor

El estado del tiempo será determinante para definir la reapertura definitiva. Las autoridades aclararon que la habilitación quedará sujeta a que no se produzcan nuevas complicaciones meteorológicas en la zona cordillerana.

Por eso, aunque los trabajos de despeje permitieron avanzar con el operativo, la decisión final dependerá del informe de transitabilidad que emita Vialidad Nacional.

El objetivo es evitar una reapertura apresurada que pueda volver a poner en riesgo a los conductores y obligar a interrumpir nuevamente el tránsito por las condiciones de la alta montaña.

Un cierre que complicó el tránsito entre Argentina y Chile

El temporal provocó importantes dificultades en el corredor internacional y afectó especialmente al transporte de cargas. Durante el período de cierre, numerosos vehículos quedaron a la espera en distintos puntos del recorrido.

En las últimas jornadas, Vialidad y los organismos de seguridad trabajaron para despejar la Ruta Nacional 7 y recuperar las condiciones necesarias para permitir nuevamente la circulación.

Ahora, con el operativo argentino preparado, la reapertura del Paso Cristo Redentor quedó a la espera del último reporte sobre el estado de la ruta y de la autorización correspondiente de las autoridades chilenas.