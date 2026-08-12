El error técnico de IPS que alertó a miles de jubilados: cuál fue la explicación del organismo

Los jubilados del Instituto de Previsión Social bonaerense (IPS) que ingresaron al sistema oficial para revisar la documentación vinculada a sus haberes se encontraron con una situación inesperada. En algunos casos, los datos que aparecían en pantalla no coincidían con los importes que esperaban encontrar, lo que generó dudas entre quienes dependen de esa información para controlar sus prestaciones.

El episodio ocurrió dentro del módulo de autogestión que permite consultar documentación previsional de manera digital. Ante las diferencias detectadas, el organismo provincial tuvo que emitir una aclaración para llevar tranquilidad a los beneficiarios y explicar qué estaba pasando con los datos que podían verse en línea.

El Instituto de Previsión Social bonaerense informó que había detectado un inconveniente técnico en el sistema encargado de mostrar los recibos de haberes dentro de Mi IPS. El aviso fue publicado luego de que algunas personas advirtieran diferencias en los importes que figuraban al realizar la consulta.

La consulta de la documentación previsional forma parte de las gestiones habituales para quienes reciben sus haberes a través del organismo bonaerense y necesitan controlar sus movimientos.

La aclaración central del organismo fue que esas cifras no representaban una modificación en las prestaciones. Según explicó el IPS, se trataba exclusivamente de un problema vinculado con la visualización de los datos . Es decir, la información que aparecía en determinados comprobantes digitales podía ser incorrecta, pero eso no significaba que se hubiera alterado el cálculo correspondiente a cada beneficiario.

La diferencia es relevante porque el recibo digital funciona como una herramienta de consulta para quienes quieren controlar cuánto cobrarán, qué conceptos integran su prestación o simplemente conservar una constancia del pago.

Desde el organismo remarcaron que la liquidación de haberes no fue modificada y que el problema tampoco afectó el cronograma establecido para los pagos. Los equipos técnicos comenzaron a trabajar para determinar el origen de la falla y recuperar el funcionamiento habitual de la plataforma.

Los comprobantes disponibles en línea sirven como respaldo para consultar los distintos períodos y conservar un registro de la información previsional. Pexels

Cómo descargar el recibo de haberes

Más allá del inconveniente informado, la consulta de los comprobantes continúa realizándose mediante los canales oficiales del organismo. El IPS dispone de una sección específica para acceder al recibo de haber, desde donde se deriva al sistema Mi IPS para realizar la consulta correspondiente.

Para ingresar, los beneficiarios deben acceder a la plataforma de autogestión de Mi IPS e identificarse con su CUIL y clave personal. La pantalla de acceso solicita ambos datos y cuenta, además, con una opción para recuperar la contraseña en caso de haberla olvidado.

Una vez dentro del sistema, el usuario debe dirigirse a la opción destinada a la consulta de recibos de haberes. Allí podrá revisar la documentación disponible y seleccionar el período que necesita consultar. La página oficial del organismo concentra el acceso a esta herramienta en el apartado “Recibo de haber”.

Para quienes necesitan conservar una copia, el comprobante puede guardarse o imprimirse desde las opciones disponibles en el dispositivo. Así, el documento queda disponible para futuras consultas sin necesidad de volver a ingresar cada vez al portal. También es posible acceder desde la página oficial del Instituto de Previsión Social y seleccionar el apartado correspondiente a los recibos.