Cómo ver el recibo de jubilación y pensión desde la aplicación de ANSES + Agregar ámbito en









El comprobante incorpora la Prestación Básica Universal, los importes de la Reparación Histórica y descuentos sobre el haber, como la obra social.

ANSES activará su calendario de pagos el próximo lunes 10 de agosto.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó su calendario de pagos para agosto 2026. Este será interrumpido por el feriado del lunes 17, aunque retomará con normalidad a partir del martes 18. Como es habitual, respetará la terminación del DNI de los beneficiarios.

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Además, el organismo anunció un aumento del 1,89%, correspondiente al dato de la inflación de junio analizado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC).

Los jubilados y pensionados pueden ver su recibo desde el sitio web o la app "Mi ANSES". La plataforma conserva un historial de comprobantes desde 2021 en adelante, que puede ser consultado en cualquier momento.

App de ANSES: cómo ver los recibos Los jubilados y pensionados que cobran sus haberes a través de ANSES pueden consultar y descargar sus recibos de sueldo de manera online, sin necesidad de acercarse a una oficina del organismo.

Ingresá al sitio web o la app para dispositivos móviles "Mi ANSES" Inicia sesión con tu CUIL y Clave de la Seguridad Social Dirígete a la sección "Jubilaciones y Pensiones" y elegí la opción "Consultar recibos de haberes" para visualizar el más reciente. Recordá que podes descargar el comprobante o enviarlo por correo electrónico para guardarlo en otro dispositivo o imprimirlo posteriormente. Este incluye un detalle de todos los conceptos que integran el haber: la Prestación Básica Universal (PBU), la Prestación Compensatoria (PC), la Prestación Adicional por Permanencia (PAP), los importes derivados de la Reparación Histórica, el Sueldo Anual Complementario (aguinaldo) y los distintos bonos que eventualmente otorgue el Gobierno nacional.

Además, detalla los descuentos aplicados sobre el haber, como deducciones por obra social, mutuales, cooperativas, cuotas de moratoria y sus retroactivos, créditos ANSES, aportes sobre el aguinaldo o retenciones por Impuesto a las Ganancias cuando corresponda. La plataforma conserva un historial de recibos desde 2021 que puede ser consultado en cualquier momento. El sistema incorporó un buscador para localizarlos según el período deseado. Monto de las jubilaciones y pensiones de ANSES en agosto Las jubilaciones y pensiones otorgadas por ANSES aumentarán un 1,89%, correspondiente al dato de la inflación de junio que analizó el INDEC. Esto se debe a que, desde julio del 2024, la fórmula de movilidad rige por el Decreto 274/24. El cual toma como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de dos meses atrás y propone un incremento en los beneficios sociales proporcional a este dato. A su vez, la entidad continuará entregando el bono de ingresos adicional de $70.000 a los titulares que cobran los haberes mínimos. Estos serán los montos: Jubilación mínima: $489.775,93 ( $419.775,93 del haber actualizado + $70.000 del bono adicional)

( del haber actualizado + $70.000 del bono adicional) Pensión Universal del Adulto Mayor (PUAM): $405.820,74 ( $335.820,74 del haber actualizado + $70.000 del bono adicional)

( del haber actualizado + $70.000 del bono adicional) Pensión No Contributiva por Invalidez y Vejez: $363.843,15 ( $293.843,15 del haber actualizado + $70.000 del bono adicional)

( del haber actualizado + $70.000 del bono adicional) Pensión para Madres de 7 hijos: $489.775,93 ( $419.775,93 del haber actualizado + $70.000 del bono adicional)

( del haber actualizado + $70.000 del bono adicional) Jubilación máxima: pasará de $2.772.298,06 a $2.824.694,49 Cuándo cobro ANSES: calendario de pagos de agosto 2026 Jubilaciones y pensiones que no superen un haber mínimo DNI terminados en 0: 10 de agosto

DNI terminados en 1: 11 de agosto

DNI terminados en 2: 12 de agosto

DNI terminados en 3: 13 de agosto

DNI terminados en 4: 14 de agosto

DNI terminados en 5: 18 de agosto

DNI terminados en 6: 19 de agosto

DNI terminados en 7: 20 de agosto

DNI terminados en 8: 21 de agosto

DNI terminados en 9: 24 de agosto Jubilaciones y pensiones que superen un haber mínimo DNI terminados en 0 y 1: 25 de agosto

DNI terminados en 2 y 3: 26 de agosto

DNI terminados en 4 y 5: 27 de agosto

DNI terminados en 6 y 7: 28 de agosto

DNI terminados en 8 y 9: 31 de agosto Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo DNI terminados en 0: 10 de agosto

DNI terminados en 1: 11 de agosto

DNI terminados en 2: 12 de agosto

DNI terminados en 3: 13 de agosto

DNI terminados en 4: 14 de agosto

DNI terminados en 5: 18 de agosto

DNI terminados en 6: 19 de agosto

DNI terminados en 7: 20 de agosto

DNI terminados en 8: 21 de agosto

DNI terminados en 9: 24 de agosto Asignación por Embarazo DNI terminados en 0: 10 de agosto

DNI terminados en 1: 11 de agosto

DNI terminados en 2: 12 de agosto

DNI terminados en 3: 13 de agosto

DNI terminados en 4: 14 de agosto

DNI terminados en 5: 18 de agosto

DNI terminados en 6: 19 de agosto

DNI terminados en 7: 20 de agosto

DNI terminados en 8: 21 de agosto

DNI terminados en 9: 24 de agosto Asignación por Prenatal DNI terminados en 0 y 1: 11 de agosto

DNI terminados en 2 y 3: 12 de agosto

DNI terminados en 4 y 5: 13 de agosto

DNI terminados en 6 y 7: 14 de agosto

DNI terminados en 8 y 9: 18 de agosto Asignación por Maternidad Todas las terminaciones de documento: 11 de agosto al 11 de septiembre Asignaciones Pago Único (Matrimonio, Nacimiento, Adopción) Todas las terminaciones de documento: 11 de agosto al 11 de septiembre Pensiones No Contributivas DNI terminados en 0 y 1: 10 de agosto

DNI terminados en 2 y 3: 11 de agosto

DNI terminados en 4 y 5: 12 de agosto

DNI terminados en 6 y 7: 13 de agosto

DNI terminados en 8 y 9: 14 de agosto Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas Todas las terminaciones de documento: 10 de agosto al 11 de septiembre Prestación por Desempleo DNI terminados en 0 y 1: 24 de agosto

DNI terminados en 2 y 3: 25 de agosto

DNI terminados en 4 y 5: 26 de agosto

DNI terminados en 6 y 7: 27 de agosto

DNI terminados en 8 y 9: 28 de agosto

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