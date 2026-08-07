La herramienta de la Caja de Córdoba para saber si ya podés tramitar la jubilación

Una opción digital permite consultar la situación previsional y conocer las condiciones requeridas antes de iniciar la gestión correspondiente.

Quienes están próximos a cumplir los requisitos para acceder a un beneficio previsional cuentan con una alternativa digital para conocer su situación antes de presentar la documentación. La Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba dispone de un simulador que permite realizar una proyección basada en los datos registrados.

La herramienta está pensada para quienes desean despejar dudas sobre el momento en que podrán iniciar el trámite . Aunque el resultado no reemplaza la resolución administrativa definitiva, sí ofrece una referencia útil para anticipar escenarios y detectar si falta completar información en la historia laboral.

La consulta puede realizarse de manera online desde Ciudadano Digital (CiDi) . En pocos pasos, cada usuario accede a una estimación sobre su derecho jubilatorio y, si todavía no reúne las condiciones exigidas por la normativa, conoce cuál sería el período estimado para alcanzarlas.

El simulador de la Caja de Jubilaciones de Córdoba es una herramienta disponible dentro de la plataforma Ciudadano Digital (CiDi) que permite realizar una proyección previsional con los datos registrados en el sistema.

Su principal objetivo es ofrecer una estimación sobre la posibilidad de acceder a un beneficio jubilatorio. El interesado puede seleccionar el tipo de prestación que desea analizar y verificar si cumple con las condiciones requeridas o cuánto tiempo resta para alcanzarlas.

El sistema también muestra la historia laboral registrada en la provincia, es decir, los años de servicios con aportes efectuados al Estado provincial. Si el usuario detecta datos incompletos o inconsistencias, puede solicitar la corrección desde la sección "Mis consultas", seleccionando el asunto "Modificación de historia laboral".

Otro aspecto relevante es que existe la posibilidad de incorporar los años de aportes realizados en otras cajas previsionales, como ANSES, cuando sean necesarios para completar la cantidad de servicios exigida. Para efectuar la simulación basta con declarar esa información; el reconocimiento formal de esos aportes deberá acreditarse recién cuando se inicie el expediente jubilatorio.

El sistema toma como referencia la información disponible. Pexels

Paso a paso: cómo utilizar el simulador

El procedimiento comienza ingresando a Ciudadano Digital (CiDi) con el usuario correspondiente. Una vez dentro de la plataforma, se debe acceder al servicio de la Caja de Jubilaciones y dirigirse a la sección "Trámites", donde aparece la opción "Simular mi jubilación".

El siguiente paso consiste en elegir el tipo de jubilación que se desea analizar. Luego, el sistema solicita revisar los datos personales para confirmar que la información sea correcta antes de continuar.

Más adelante aparece la historia laboral registrada en la provincia. Allí conviene revisar con atención los años de servicios computados y los aportes incorporados. Si falta algún período o existe un error, la Caja recomienda generar una consulta mediante la opción "Mis consultas", seleccionando el motivo correspondiente para pedir la actualización.

Después, el sistema permite cargar los años de servicios realizados en otros organismos previsionales. En este punto no es necesario adjuntar el reconocimiento de servicios: únicamente se deben consignar los datos para realizar la proyección. La documentación respaldatoria será requerida cuando llegue el momento de iniciar el trámite formal.

Finalmente, el simulador procesa toda la información ingresada y muestra la pantalla denominada "Determinación del derecho". Allí puede ocurrir alguna de estas dos situaciones: que la persona ya reúna los requisitos para comenzar el trámite jubilatorio o que todavía no los alcance. En este último caso, el sistema indica el año y el mes estimados en los que podría acceder al beneficio.

Si durante el proceso surgen dudas sobre los requisitos, los aportes registrados o la proyección obtenida, la Caja también ofrece un canal de consultas dentro de la plataforma. Desde la sección "Mis consultas", con el asunto "Asesoramiento previsional", los usuarios pueden solicitar orientación específica sobre su situación particular.