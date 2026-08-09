Subsidio por fallecimiento del IPS: quiénes pueden cobrarlo, qué documentación se necesita y cómo iniciar el trámite

Cuando una persona beneficiaria del sistema previsional fallece, sus familiares o personas autorizadas pueden acceder a una asistencia económica específica . En el caso de los jubilados del Instituto de Previsión Social (IPS) de la provincia de Buenos Aires, existe un subsidio por fallecimiento destinado a cubrir parte de los gastos derivados de la pérdida.

El beneficio contempla distintos porcentajes según la situación de quien solicita el pago y las condiciones establecidas por el organismo bonaerense. Aunque el trámite puede parecer complejo, el IPS detalla una serie de requisitos y documentación necesaria para que los interesados puedan iniciar la gestión.

El subsidio por fallecimiento del IPS está destinado a acompañar económicamente a quienes afrontan los gastos ocasionados por la muerte de una persona jubilada o pensionada del organismo. El porcentaje que puede cobrarse varía según quién sea el solicitante y la relación que tenía con el beneficiario fallecido.

El Instituto de Previsión Social establece que el subsidio puede ser abonado en un 50% del monto cuando fallece el cónyuge del jubilado/a , cobrándolo el titular de forma anticipada y quedando el 50% restante guardado para sus hijos o padres cuando la persona jubilada fallezca. En tanto, corresponde el 100% del valor cuando fallece el jubilado titular y lo solicitan sus familiares en estricto orden de prioridad: cónyuge (si no estaba separado de hecho), hijos o padres.

Entre quienes pueden gestionar este beneficio se encuentran los familiares directos que cumplan con las condiciones fijadas por el IPS. La documentación requerida cambia según el vínculo y la situación particular del pedido.

El organismo provincial aclara que cada expediente se analiza de manera individual, por lo que el resultado dependerá de la información presentada y de la documentación respaldatoria. En estos trámites, un detalle que parece menor puede ser clave para avanzar con la solicitud, como contar con certificados actualizados o acreditar correctamente el vínculo correspondiente.

Los porcentajes dependen del caso y del solicitante. Magnific

Documentación necesaria y cómo iniciar el trámite

Entre la documentación habitual se encuentra el Formulario E-182, el certificado de defunción, el documento de identidad del solicitante, la constancia de CUIL/CUIT y un comprobante de CBU a su nombre emitido por banco o homebanking.

También se deben sumar los papeles específicos según el vínculo: acta de matrimonio actualizada para cónyuges, partidas de nacimiento actualizadas para hijos o la partida de la persona fallecida si lo piden los padres. En caso de presentar actas de CABA, del interior o del extranjero, estas deben contar con sus correspondientes legalizaciones o Apostilla de La Haya.

Además, en el caso de los matrimonios, si el DNI del solicitante no coincide con el domicilio del acta de defunción, se deberán incluir al menos dos pruebas de convivencia (como facturas de servicios, obras sociales o contratos). Asimismo, si un hijo inicia el trámite sin sus hermanos, puede solicitar mediante nota la reserva de la porción correspondiente a los demás.

El trámite se inicia ante el Instituto de Previsión Social de la provincia de Buenos Aires mediante los canales digitales habilitados en el sistema del organismo. Los solicitantes deben completar la presentación seleccionando la opción de Subsidio por Fallecimiento con los datos requeridos y adjuntar la documentación respaldatoria correspondiente.

En caso de que falte algún documento o exista alguna inconsistencia en la información presentada, el IPS puede solicitar nuevos elementos antes de resolver el pedido. Por ese motivo, contar con todos los papeles ordenados desde el comienzo ayuda a evitar que la gestión se extienda más tiempo del esperado.