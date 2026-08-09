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9 de agosto 2026 - 09:00

De $419.000 a $2,8 millones: así quedan las jubilaciones mínimas y máximas de ANSES en agosto

El incremento del 1,89% impacta sobre todas las prestaciones, modificando los haberes y las escalas vigentes.

Con el aumento por movilidad y el bono extraordinario, ANSES actualizó los montos que cobrarán jubilados y pensionados durante agosto.

Con el aumento por movilidad y el bono extraordinario, ANSES actualizó los montos que cobrarán jubilados y pensionados durante agosto.

Los jubilados y pensionados que cobran a través de ANSES perciben en agosto un aumento del 1,89%, correspondiente a la actualización mensual por movilidad basada en la inflación de junio informada por el INDEC. A ese incremento se suma el bono extraordinario de hasta $70.000, que sigue vigente para quienes perciben los haberes más bajos.

La actualización también alcanza a las pensiones contributivas, la Prestación Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y las Pensiones No Contributivas (PNC), cuyos valores se recalculan con la misma fórmula de movilidad. ANSES ya confirmó el cronograma de pagos correspondiente al octavo mes del año.

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Mínima + bono de ANSES: el piso garantizado de $489.817 para el mes de agosto

Con el incremento del 1,89%, la jubilación mínima quedó fija en $419.817. A ese monto se suma el bono extraordinario de $70.000, por lo que quienes perciben el haber mínimo cobran en agosto un total de $489.817. El refuerzo mantiene el mismo valor que en los meses anteriores y continúa siendo abonado junto con la prestación mensual.

El bono también alcanza a titulares de la PUAM y de determinadas Pensiones No Contributivas, aunque en esos casos el monto final depende del haber correspondiente a cada prestación. El objetivo del refuerzo es sostener el ingreso de los jubilados y pensionados con las escalas más bajas dentro del sistema previsional.

Jubilaciones superiores a $489.775: quiénes quedan excluidos del bono de $70.000

El bono extraordinario no se paga de manera uniforme a todos los jubilados. Quienes cobran únicamente la jubilación mínima reciben el refuerzo completo de $70.000, mientras que aquellos cuyos haberes superan ese valor perciben un bono variable que se reduce progresivamente hasta completar un ingreso total de $489.775,93.

Si un beneficiario cobra una jubilación de $450.000, no recibe los $70.000 completos, sino únicamente la diferencia necesaria para alcanzar el tope. Una vez que el haber iguala o supera los $489.817, el bono deja de corresponder. Este mecanismo busca concentrar el refuerzo en quienes perciben los ingresos más bajos dentro del sistema previsional.

Topes y deducciones: la liquidación completa para los haberes máximos

Con la actualización de agosto, el haber máximo del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) quedó establecido en $2.824.694. Ese monto corresponde exclusivamente al haber previsional y no incluye ningún tipo de bono extraordinario, ya que los refuerzos están destinados únicamente a quienes perciben ingresos más bajos.

Los beneficiarios con jubilaciones más elevadas reciben únicamente el incremento del 1,89%. Sobre esos haberes pueden aplicarse descuentos habituales, como los correspondientes a la obra social PAMI, cuotas de créditos previsionales si existieran o retenciones judiciales, según la situación particular de cada beneficiario. Esas deducciones figuran detalladas en el recibo de haberes disponible en Mi ANSES.

Cronograma de liquidación: fechas de pago de ANSES para la mínima y haberes superiores

El calendario de pagos de agosto mantiene la modalidad habitual y organiza las fechas según la terminación del DNI. Los jubilados y pensionados que perciben el haber mínimo cobran primero, mientras que quienes superan ese ingreso comienzan a percibir sus prestaciones una vez finalizado ese cronograma. El esquema confirmado por ANSES es el siguiente:

Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo

  • DNI terminado en 0: lunes 10 de agosto

  • DNI terminado en 1: martes 11 de agosto

  • DNI terminado en 2: miércoles 12 de agosto

  • DNI terminado en 3: jueves 13 de agosto

  • DNI terminado en 4: viernes 14 de agosto

  • DNI terminado en 5: martes 18 de agosto

  • DNI terminado en 6: miércoles 19 de agosto

  • DNI terminado en 7: jueves 20 de agosto

  • DNI terminado en 8: viernes 21 de agosto

  • DNI terminado en 9: lunes 24 de agosto

Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo

  • DNI terminados en 0 y 1: martes 25 de agosto
  • DNI terminados en 2 y 3: miércoles 26 de agosto
  • DNI terminados en 4 y 5: jueves 27 de agosto
  • DNI terminados en 6 y 7: viernes 28 de agosto
  • DNI terminados en 8 y 9: lunes 31 de agosto

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