El Gobierno y ANSES confirmaron el aumento para la AUH en mayo 2026

Junto con los haberes actualizados, los titulares pueden recibir la Tarjeta Alimentar y el Complemento Leche.

La Administración Nacional de la Seguridad Social ( ANSES ) anunció un aumento del 3,38% para mayo 2026, correspondiente al dato de la inflación analizado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos ( INDEC ).

Uno de los grupos que percibirán el incremento son los que cobran la Asignación Universal por Hijo (AUH) . La ayuda económica esta destinada a familias en situación de vulnerabilidad para garantizar que los menores de edad accedan a derechos fundamentales, como salud y educación.

Además, el organismo entregará dos bonos extra a sus titulares: la Tarjeta Alimentar y el Complemento Leche . A continuación, conocé los detalles.

Monto de la AUH de ANSES en mayo 2026

Las asignaciones familiares otorgadas por ANSES aumentarán un 3,38%, correspondiente al dato de la inflación de marzo que analizó el INDEC.

Esto se debe a que, desde julio del año pasado, la fórmula de movilidad rige por el Decreto 274/24. El cual toma como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de dos meses atrás y propone un incremento en los beneficios sociales proporcional a este dato.

El total de la AUH será de $141.286 por cada menor a cargo. Pero, en realidad, los titulares sólo van a recibir el 80% del monto ($113.028,8), ya que el 20% restante lo retiene la entidad y se cobra en una única cuota con la presentación de la Libreta AUH.

El 100% de la Asignación Universal por Hijo con Discapacidad estará en $460.045, la Asignación Familiar por Hijo para el primer rango de ingresos alcanzará los $70.651 y la Asignación por Hijo con Discapacidad los $230.032.

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Extras que puede cobrar

Tarjeta Alimentar

El programa está disponible para titulares de la AUH, Asignación Universal por Embarazo (AUE) y madres de siete hijos o más que reciban una Pensión No Contributiva (PNC). Su entrega permite la compra exclusiva de alimentos y bebidas no alcohólicas, y no puede utilizarse para extraer dinero en efectivo ni para adquirir otros productos.

A diferencia de otras prestaciones, el aumento no alcanza al valor de este bono, el cual se encuentra congelado desde del año pasado. Sus cifras, dependiendo de la cantidad de menores que vivan en el hogar, serán:

familias con un hijo: $52.250

familias con dos hijos: $81.936

familias con tres o más hijos: $108.062

El pago se deposita en la misma cuenta en la que los beneficiarios reciben la asignación central y se acredita automáticamente junto con el haber mensual.

Complemento Leche

En el marco del Plan "1000 Días", se entregará este apoyo económico a madres gestantes que perciban la Asignación Universal por Embarazo (AUE) y a titulares de la AUH con niños de hasta 3 años para asegurar una buena nutrición en los primeros años de vida de los menores.

Este beneficio es compatible con la Tarjeta Alimentar, lo que permite a muchas familias recibir ambos extras al mismo tiempo. Su valor ascendió a $53.289,28 en mayo 2026.

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Cuándo cobro la AUH de ANSES en mayo

Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo

DNI terminados en 0: 11 de mayo

DNI terminados en 1: 12 de mayo

DNI terminados en 2: 13 de mayo

DNI terminados en 3: 14 de mayo

DNI terminados en 4: 15 de mayo

DNI terminados en 5: 18 de mayo

DNI terminados en 6: 19 de mayo

DNI terminados en 7: 20 de mayo

DNI terminados en 8: 21 de mayo

DNI terminados en 9: 22 de mayo

Asignación por Embarazo