El importante trámite de ANSES que todos los titulares de AUH tienen que hacer y ya se habilitó en la web







La presentación de la libreta es fundamental para poder recibir el porcentaje acumulado y la ayuda escolar anual.

El porcentaje retenido por ANSES solo puede cobrarse si se presenta la Libreta AUH.

Presentar la Libreta AUH es una gestión fundamental que todo quien perciba la Asignación Universal por Hijo debe realizar. Por su parte, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) ya habilitó la carga del formulario de 2025 de manera online, lo que le permite a las familias resolver el trámite desde el celular o la computadora sin necesidad de acercarse a una oficina.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Este procedimiento no solo certifica los controles médicos, el esquema de vacunas y la escolaridad de chicos y adolescentes, sino que también habilita a los beneficiarios a cobrar el 20% retenido de la prestación del año anterior, además de la Ayuda Escolar Anual.

AUH ESCOLAR 2.jpg

Qué es la Libreta AUH de ANSES La Libreta AUH funciona como una especie de constancia que cada familia debe entregar una vez al año para acreditar que los hijos cumplen con los requisitos de educación y salud.

La entrega de este documento es obligatoria para poder conservar el beneficio y para percibir el monto adicional que se acumula durante los meses previos. El formulario válido para hacer la gestión es el que se descarga exclusivamente desde la página de ANSES o su aplicación oficial. Una vez completo y firmado por la escuela y/o centro de salud, se debe cargar nuevamente en el sistema.

El plazo máximo para presentar la Libreta AUH de 2025 es hasta el 31 de diciembre del mismo año. Guía ANSES: cómo presentar de la Libreta AUH desde Mi ANSES El organismo recomienda realizar todo el proceso a través de su portal digital, de la siguiente manera: Ingresar a Mi ANSES : acceder con CUIL y Clave de la Seguridad Social desde la web o la aplicación oficial.

: acceder con CUIL y Clave de la Seguridad Social desde la web o la aplicación oficial. Revisar los datos : dentro del menú “Hijos > Libreta AUH”, corroborar que la información de cada niño esté completa.

: dentro del menú “Hijos > Libreta AUH”, corroborar que la información de cada niño esté completa. Generar el formulario : si falta cargar salud, vacunación o escolaridad, elegir la opción “Generar Libreta” para obtener el documento en PDF o enviarlo al correo electrónico.

: si falta cargar salud, vacunación o escolaridad, elegir la opción “Generar Libreta” para obtener el documento en PDF o enviarlo al correo electrónico. Completar y firmar : imprimir el archivo y llevarlo a la institución educativa o al centro de salud correspondiente para que lo certifiquen.

: imprimir el archivo y llevarlo a la institución educativa o al centro de salud correspondiente para que lo certifiquen. Subir la Libreta: sacar una foto nítida del formulario terminado (en JPG, de hasta 3 MB, con las cuatro esquinas visibles) y cargarla en la sección “Subir Libreta AUH” dentro de Mi ANSES. Una vez enviada, ANSES enviará un correo de confirmación que valida la presentación. En caso de no poder hacerlo por internet, los titulares también pueden acercarse a una oficina del organismo sin necesidad de turno previo.

Temas ANSES