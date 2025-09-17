El importante trámite que todos los beneficiarios de la AUH deben presentar antes que termine 2025 para cobrar la prestación completa

ANSES recordó el requisito que deben cumplir las familias para asegurarse el pago total y acceder a complementos adicionales.

ANSES paga el 20% retenido de la AUH solo si se presenta este trámite.

La Asignación Universal por Hijo (AUH) le exige a sus beneficiarios que cada año presenten un documento específico para asegurar el cobro del 100% del beneficio . Este paso garantiza que los datos de salud, vacunación y educación de cada nena o nene estén actualizados y que las familias reciban el complemento retenido.

Durante el 2025 la fecha límite para cumplir con este requisito es el 31 de diciembre . La gestión se puede hacer sin turno, desde la web oficial de ANSES, su aplicación o en las oficinas y operativos móviles del organismo.

La Libreta AUH es el formulario que acredita los controles médicos, vacunación y escolaridad de cada hijo del beneficiario . Lo importante de presentarla es que les permite liberar el 20% retenido durante 2024 y les habilita el acceso a la Ayuda Escolar Anual.

Sin este paso, ANSES paga solo el 80% mensual y mantiene retenido el resto hasta la regularización del trámite.

Cómo presentar la Libreta AUH, paso a paso

Ingresar a mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social.

con CUIL y Clave de la Seguridad Social. En la sección Hijos - Libreta AUH , revisar la información disponible.

, revisar la información disponible. Generar la Libreta en caso de faltar datos y descargarla o enviarla por correo electrónico.

Imprimir el formulario en buena calidad y completarlo en el centro de salud o la escuela correspondiente.

Sacar una foto nítida en formato JPG, con peso menor a 3 MB y con las cuatro esquinas visibles.

Subir la imagen desde la sección Hijos - Libreta AUH - Subir Libreta AUH .

. Esperar el correo electrónico que confirma la recepción del trámite.

En caso de no poder hacerlo online, es posible presentarla de manera presencial en cualquier oficina de ANSES.

Monto de la AUH de ANSES en septiembre 2025

Con la última actualización, la AUH quedó en $115.087 por hijo, pero todos los meses ANSES retiene el 20% hasta que se entregue la Libreta, entonces el pago queda en $92.070. Para la AUH por discapacidad, el monto subió a $374.744.

Extras que se pueden cobrar

Las familias titulares de AUH también pueden acceder a la Tarjeta Alimentar, cuyos montos son:

Un hijo: $52.250

Dos hijos: $81.936

Tres o más hijos: $108.062

Este beneficio se acredita de forma mensual y es compatible con la AUH.

Cuándo cobro la AUH de ANSES en septiembre 2025

Los pagos de septiembre se realizan según la terminación del DNI:

DNI terminados en 0: lunes 8

DNI terminados en 1: martes 9

DNI terminados en 2: miércoles 10

DNI terminados en 3: jueves 11

DNI terminados en 4: viernes 12

DNI terminados en 5: lunes 15

DNI terminados en 6: martes 16

DNI terminados en 7: miércoles 17

DNI terminados en 8: jueves 18

DNI terminados en 9: viernes 19

Cumplir con este trámite antes de fin de año te permite cobrar la asignación completa y todos los complementos disponibles.