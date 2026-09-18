PNC de ANSES en octubre 2026: cuánto cobran las pensiones no contributivas con el nuevo aumento y bono

Conocé la nueva actualización de las PNC en octubre. El bono de $70.000 todavía debe ser confirmado oficialmente para ese mes.

Las PNC tendrán una nueva actualización mensual en octubre, mientras que la continuidad del bono extraordinario de $70.000 aún debe ser confirmada oficialmente.

Las Pensiones No Contributivas ( PNC ) tendrán en octubre de 2026 una nueva actualización mensual vinculada a la evolución de los precios. El incremento previsto es del 1,66% de acuerdo con el mecanismo que ajusta los haberes previsionales según la inflación.

Con este reajuste, el monto de las PNC por invalidez y vejez se modifica respecto de septiembre. En cuanto al bono extraordinario de $70.000 , la normativa oficial disponible hasta el momento confirma su pago para septiembre, por lo que su continuidad en octubre aún requiere una nueva disposición oficial.

La actualización de octubre será del 1,66% para las prestaciones alcanzadas por el régimen de movilidad. El porcentaje surge de la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) que se utiliza para determinar los incrementos mensuales de los haberes previsionales.

De esta manera, las PNC por invalidez y vejez recibirán un aumento sobre el haber vigente durante septiembre. La actualización se aplica de manera automática, por lo que los beneficiarios no deben realizar ningún trámite para acceder al nuevo importe.

El porcentaje de movilidad también impacta sobre otras prestaciones previsionales administradas por ANSES , de acuerdo con el esquema establecido por el Decreto 274/2024. La actualización busca trasladar mensualmente la variación de los precios a los haberes.

Haber básico más el bono previsional de $70.000

En septiembre, el bono extraordinario previsional de hasta $70.000 fue establecido oficialmente para titulares de jubilaciones y pensiones contributivas, PUAM y distintas Pensiones No Contributivas, entre ellas las correspondientes a invalidez y vejez.

La normativa determina que quienes perciben haberes dentro del límite establecido reciben el monto máximo de $70.000, mientras que para quienes superan ese valor el bono puede ser proporcional, hasta alcanzar el tope correspondiente. El beneficio se liquida junto con los haberes previsionales.

Para octubre, sin embargo, todavía no figura una norma oficial que confirme un nuevo bono de $70.000. Por ese motivo, el monto final que cobrarán las PNC deberá establecerse una vez que se publique, eventualmente, la disposición correspondiente al décimo mes del año.

Calendario de pago de ANSES: ¿cuándo cobran las Pensiones No Contributivas?

Las Pensiones No Contributivas forman parte de las prestaciones que se abonan durante la primera parte de cada calendario mensual. El cronograma de octubre se distribuye según la terminación del DNI de cada titular y las fechas que determine ANSES.

El pago se realiza de manera escalonada para evitar concretar todas las acreditaciones en una misma jornada. Por eso, cada beneficiario debe consultar la fecha correspondiente a su último número de DNI cuando el organismo publique el calendario oficial de octubre.

Además del cronograma, los titulares pueden verificar la información de su prestación y la liquidación correspondiente a través de los canales digitales oficiales de ANSES. Allí podrán consultar el monto acreditado y los conceptos incluidos en el pago.