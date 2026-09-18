Guía VTV: todo lo que tenés que saber sobre la revisión

El trámite es obligatorio para circular en la Provincia de Buenos Aires. Conocé los plazos, tarifas, documentación y qué pasa ante una falla.

La Verificación Técnica Vehicular ( VTV ) es obligatoria para los vehículos que circulan por la Provincia de Buenos Aires y debe realizarse de acuerdo con los plazos establecidos por la normativa bonaerense. El trámite controla el estado de distintos componentes vinculados con la seguridad y permite determinar si el rodado está en condiciones de circular.

Para los autos particulares , la primera revisión corresponde a los dos años desde el patentamiento. En el caso de las motos , el primer control debe hacerse al año. Después, el mes de vencimiento queda asociado al último número de la patente. La página oficial de la VTV bonaerense permite consultar turnos, plantas habilitadas, documentación, costos y el resultado de verificaciones anteriores.

La Verificación Técnica Vehicular o VTV es una inspección técnica que controla las condiciones de seguridad de un vehículo, antes de habilitar su circulación. El examen contempla distintos elementos mecánicos y de funcionamiento que pueden afectar la seguridad vial.

El resultado puede ser apto, condicional o rechazado . Un vehículo apto no presenta defectos que impidan la aprobación . La condición de condicional corresponde cuando se detecta al menos un defecto leve, mientras que el rechazo se produce cuando existe un defecto grave.

En la Provincia de Buenos Aires, el mes de vencimiento está determinado por el último número de la patente . El esquema oficial establece febrero para las patentes terminadas en 2 , marzo para las que terminan en 3 y así sucesivamente hasta noviembre para las terminadas en 1 . Para septiembre, por ejemplo, corresponde verificar los vehículos cuya patente termina en 9 . En octubre será el turno de las terminadas en 0 y en noviembre de las que terminan en 1 .

El turno puede solicitarse hasta 30 días antes del mes correspondiente. Hacer la revisión con anticipación no modifica el vencimiento. La fecha sigue determinada por la terminación de la patente. Los autos 0 km deben hacer la primera VTV a los dos años desde su patentamiento, mientras que las motos tienen que hacerlo al cumplir un año. Después de esa primera revisión, siguen el cronograma asignado por la patente.

Cuánto sale la VTV

La tarifa depende de la categoría del vehículo. Los valores oficiales publicados por la Provincia rigen desde el 16 de enero de 2026 e incluyen IVA. Para las categorías principales, los importes son:

vehículos de hasta 2.500 kilos: $97.057,65

$97.057,65 vehículos de más de 2.500 kilos: $174.703,77

$174.703,77 motos de más de 50 cc y hasta 200 cc: $38.823,06

$38.823,06 motos de más de 200 cc y hasta 600 cc: $58.234,59

$58.234,59 motos de más de 600 cc: $77.646,12

El precio es el mismo en todas las plantas bonaerenses para una misma categoría. También hay tarifas específicas para remolques, semirremolques y acoplados según su peso. Existen, además, beneficios para ciertos grupos. La Provincia contempla exenciones y bonificaciones, entre ellas una reducción del 50% para jubilados que cumplan las condiciones establecidas y para vehículos de más de 20 años. Las personas con discapacidad pueden acceder a la exención total cuando reúnen los requisitos correspondientes.

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Qué se revisa en la VTV y qué documentación me piden

Durante la inspección se comprueban elementos relacionados con la seguridad del vehículo. El control incluye frenos, dirección, suspensión, neumáticos, luces, emisiones, bocina y otras condiciones generales del rodado. Para el trámite, la documentación oficial exige:

cédula verde

título de propiedad, únicamente en la primera verificación

CUIT, si corresponde

documento de identidad del conductor

La Provincia también informa que puede presentarse una persona distinta del titular, siempre que lleve la documentación necesaria. El turno se gestiona a través del portal oficial y se puede elegir entre las plantas habilitadas disponibles. La Provincia cuenta con un buscador para consultar las ubicaciones y seleccionar la que resulte más conveniente.

¿Qué pasa si no apruebo la VTV?

Si durante el control aparecen fallas, el resultado puede ser condicional o rechazado. En ambos casos hay un plazo máximo de 60 días para reparar los problemas y volver a la misma planta para una nueva inspección. Si la reverificación se completa dentro de ese período, no es necesario pagar el trámite de nuevo.

La diferencia está en la gravedad de los defectos. Un resultado condicional implica que se detectó al menos una falla leve y el vehículo puede seguir circulando durante el plazo previsto. En cambio, cuando existe un defecto grave y el resultado es rechazado, el vehículo no puede circular hasta que se solucionen las fallas y se complete una nueva verificación.