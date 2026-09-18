Cómo solicitar la ayuda de $420.000 de ANSES para cursos de capacitación laboral

Progresar Trabajo ofrece una ayuda económica para jóvenes que realizan cursos de formación profesional. Conocé requisitos, inscripción y fechas de cobro.

Progresar Trabajo ofrece una ayuda económica mensual para jóvenes que realizan cursos de formación profesional y cumplen con los requisitos de la convocatoria.

El Gobierno mantiene abierta la inscripción a Progresar Trabajo , la línea de becas de ANSES destinada a jóvenes que buscan capacitarse en oficios y acceder a herramientas vinculadas con la inserción laboral. El programa contempla un acompañamiento económico mensual durante el período de formación.

La prestación establece un monto de hasta $35.000 mensuales , aunque quienes ingresan por primera vez pueden recibir $28.000 en mano debido a la retención del 20%. El esquema permite alcanzar un acumulado de hasta $420.000 por el ciclo formativo , de acuerdo con las condiciones previstas.

Para acceder a Progresar Trabajo , los postulantes deben ser argentinos nativos o naturalizados. También pueden solicitar la beca los extranjeros que acrediten un mínimo de dos años de residencia legal en Argentina.

La convocatoria contempla a jóvenes de 18 a 24 años . El límite puede extenderse hasta los 40 años para aquellas personas que no tengan un empleo formal restringido, según las condiciones establecidas para la prestación.

También se debe cumplir con un tope de ingresos familiares , que no puede superar el equivalente a tres Salarios Mínimos, Vitales y Móviles. Además, el beneficiario debe contar con un CBU o billetera virtual a su nombre para recibir los fondos de manera directa.

Dónde consultar el catálogo de cursos de formación profesional avalados por el INET

La beca está vinculada con cursos de formación profesional avalados por el Instituto Nacional de Educación Tecnológica (INET). Por este motivo, quienes quieran solicitar el beneficio deben identificar una capacitación que forme parte de la oferta reconocida.

La propuesta apunta a personas interesadas en aprender oficios y adquirir herramientas para el mercado laboral. La capacitación debe estar vinculada con una institución que forme parte de la oferta habilitada para esta línea de las Becas Progresar.

El registro de Progresar Trabajo permanecerá abierto hasta el 27 de noviembre de 2026, de acuerdo con la información suministrada para la convocatoria. Antes de completar la solicitud, es importante verificar que el curso elegido y la institución correspondan a la formación contemplada por el programa.

Cómo completar el formulario digital sin intermediarios

La inscripción se realiza de manera online y gratuita, por lo que no es necesario recurrir a gestores para presentar la solicitud. El postulante debe ingresar a los canales digitales oficiales y utilizar sus credenciales personales.

Dentro de la plataforma debe seleccionar “Becas Progresar” y posteriormente elegir la línea “Progresar Trabajo”. El formulario solicita información personal y requiere completar una encuesta relacionada con la situación socioeconómica del aspirante.

También se debe indicar la institución educativa y el curso de formación profesional elegido. Una vez enviada la solicitud, el organismo realiza las verificaciones correspondientes y el resultado puede consultarse posteriormente desde la misma plataforma.

Fechas de acreditación mensual y consulta de liquidaciones en Mi ANSES

El dinero correspondiente a la beca se deposita mediante el medio de pago informado por el beneficiario. En el primer año de cursada se aplica una retención del 20%, por lo que el importe mensual recibido es de $28.000 sobre un monto bruto de $35.000.

La suma retenida durante ese período puede alcanzar los $84.000 y se liquida posteriormente cuando se acredita la aprobación de la capacitación, según las condiciones del programa. En determinadas situaciones, el beneficiario puede acceder al monto completo de $35.000 mensuales.

Para consultar la información disponible sobre los pagos, se debe ingresar a Mi ANSES con CUIL y Clave de Seguridad Social. Desde el menú “Cobros” se puede seleccionar “Fecha y lugar de cobro” y verificar la información correspondiente a la acreditación.