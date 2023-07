Elon Musk contra todo el mundo: ahora destrozó a Barbie con una polémica frase

La película Barbie , dirigida por Greta Gerwig y coescrita junto a Noah Baumbach, está siendo un rotundo éxito en taquilla, recaudando hasta el momento más de 382 mil millones de dólares en todo el mundo. Sin embargo, el film no tiene únicamente críticas positivas, especialmente por su enfoque feminista y su constante abordaje del patriarcado en la sociedad.

elon musk.jpg Associated Press

La frase de Elon Musk fue al hueso. No solo criticó la película Barbie, sino que señaló su perspectiva feminista era exagerada. Como detalló Hobby Consolas, la sátira feminista de Gerwig no fue del agrado de todos los espectadores y el multimillonario Elon Musk no es la excepción.