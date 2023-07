La directora de Barbie habló sobre la posibilidad de una secuela

Greta Gerwig le dijo a The New York Times que ver su película Barbie convertirse en un éxito histórico es "tan increíble". La película debutó con u$s162 millones en la taquilla de Estados Unidos, rompiendo el récord de fin de semana de apertura para una directora. Luego obtuvo u$s26 millones en su primer lunes después del lanzamiento, estableciendo un nuevo récord interno de Warner Bros. para el estudio.

Con récords rotos y elogios de la crítica, las conversaciones en torno a "Barbie" ya están girando hacia una posible secuela. The New York Times le preguntó a Gerwig si "Barbie" es "el comienzo de una franquicia" o "una historia completa con un final definitivo". La directora y coguionista no dio una respuesta definitiva, pero dijo que no es algo en lo que este pensando ahora.