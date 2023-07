Fueron a ver la película de Barbie y se mataron a piñas

La película de Barbie concluyó en un éxito increíble en todo los cines del mundo . El furor por ver el film de la icónica muñeca superó todas las expectativas en los fanáticos que, agolpados en las principales salas para disfrutar del rodaje, hicieron largas colas para no perderse el tan esperado estreno.

Pero no todo fue color de rosa en la presentación de la popular película ya que algunos espectadores fueron más allá del disfrute propio en una sala de cine.

En las imágenes puede verse cómo una mujer que portaba un saco color rosa increpó a otra persona, y sin mediar le propinó un duro golpe en el cuello provocando su caída en uno de los asientos.

Una vez que pudo ponerse de pie, la víctima no dudó y comenzó a devolver la agresión con golpes de puño que no llegaron a destino gracias a la intervención del personal del cine.

El motivo de la pelea

Según precisa la cuenta de Twitter @PopBase el conflicto se desató porque “una mujer llevó a su hijo y le permitió ver, en su celular, la aplicación YouTube durante la película”.

Con tanta popularidad y la película alcanzado récords de visitas en todo el mundo, los usuarios no tardaron en responder a este accionar y deslizaron: “¿Por qué traerías a un niño y luego dejarías que interrumpa viendo YouTube? ¿A menos que estuvieran en la parte de atrás y tuvieran auriculares puestos? Pero, aun así, la luz podría causar distracción”; “Déjalos en paz y deja que los padres disciplinen a sus hijos” y “Es un poco grosero, pero si no querés ver la película, sentate en tu casa y mira tu YouTube”.