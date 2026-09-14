La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) va a incorporar un nuevo control en la facturación electrónica que obliga a informar la condición frente al IVA de quien sea que recibe la factura.
Nuevo requisito de ARCA para facturar: el dato obligatorio que traba la emisión de comprobantes
Los sistemas van a tener que enviar correctamente la situación tributaria del cliente o la autorización podrá ser rechazada desde diciembre.
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Este cambio está pensado especialmente a empresas y contribuyentes que usan sistemas propios, programas de gestión o plataformas conectadas al organismo. Si el dato no se transmite correctamente, la operación puede quedar frenada antes de obtener la autorización.
¿Cuál es la nueva exigencia de ARCA para la facturación electrónica?
A partir del nuevo esquema, cada solicitud va a tener que indicar de manera obligatoria cuál es la condición frente al IVA del receptor. Entre las opciones pueden aparecer:
- responsable inscripto
- monotributista
- consumidor final
- sujeto exento
- sujeto no alcanzado
El dato tiene que enviarse al momento de solicitar la autorización del comprobante. Para quienes emiten directamente desde los servicios habituales de ARCA, esto no implica hacer un cambio manual. El punto es que el sistema utilizado tenga correctamente cargada y transmitida esa información. Por eso, las empresas que trabajan con programas externos van a tener que revisar con sus proveedores si el campo ya está incorporado.
Cuándo empieza el rechazo automático de comprobantes sin CAE
ARCA fijó el 30 de noviembre de 2026 como fecha límite para adaptar los sistemas. Desde el 1° de diciembre, si la solicitud llega con el campo vacío, nulo o incorrectamente informado, el organismo podrá rechazarla. En ese caso, no se entregará el CAE, es decir, el Código de Autorización Electrónico necesario para validar la factura.
Esto significa que el problema no aparece después de emitir el comprobante, sino antes, si falta ese dato, el sistema puede impedir completar la operación. Por eso, quienes usan herramientas externas tienen hasta fines de noviembre para hacer las pruebas y correcciones necesarias.
Cómo afecta la norma a los sistemas que facturan por Web Service
El cambio más grande recae sobre los sistemas propios y las plataformas que se comunican con ARCA a través de Web Service. No alcanza con que la condición frente al IVA del cliente esté guardada dentro de la base de datos de la empresa. El software tiene que enviar ese campo de forma explícita en cada solicitud de CAE.
Si la información existe internamente, pero no viaja correctamente hacia ARCA, el comprobante podrá ser rechazado igual. Por eso hay que revisar:
- que el campo esté incorporado en el sistema
- que tome correctamente la condición tributaria del cliente
- que se transmita en cada solicitud
- que las pruebas se hagan antes del 1° de diciembre
La adaptación corresponde principalmente a quienes emiten las facturas y a los proveedores que desarrollan o mantienen los sistemas. Además, la normativa contempla modificaciones para algunas operaciones en moneda extranjera, especialmente sobre el tipo de cambio que debe informarse en determinados comprobantes.
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