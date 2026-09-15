Clave Fiscal de ARCA: qué es, niveles de seguridad y cómo recuperarla

La contraseña te permite hacer trámites online, pero sus funciones cambian según el nivel en el que te encuentres y existen varias formas de restablecerla.

La Clave Fiscal es una de las herramientas principales para operar con ARCA.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) usa la Clave Fiscal como principal acceso a sus servicios digitales. Con esta contraseña, los contribuyentes pueden identificarse, consultar su situación y hacer la mayor parte de los trámites sin tener que ir personalmente a una dependencia.

Para monotributistas y responsables de otros impuestos, perder el acceso puede frenar gestiones habituales como emitir facturas, revisar pagos o modificar datos. Por eso, además de saber cómo recuperarla, es importante entender qué permite hacer cada nivel de seguridad.

La Clave Fiscal es una contraseña personal e intransferible que identifica al contribuyente dentro de los servicios online de ARCA . Entre las gestiones que pueden depender de ella aparecen:

No todos los trámites requieren el mismo nivel de seguridad. Cuanto más sensible sea la operación, mayor puede ser la autenticación exigida. ARCA también recomienda no usar claves fáciles de adivinar , como fechas de nacimiento, nombres o números de DNI. Además, ningún funcionario debería pedir la contraseña por teléfono, correo electrónico, WhatsApp o redes sociales.

La Clave Fiscal puede tener distintos niveles de seguridad y cada uno habilita operaciones diferentes. El Nivel 2 permite principalmente consultas, pagos y trámites fiscales básicos. Puede obtenerse a través de home banking y suele alcanzar para operaciones sencillas. El Nivel 3 habilita funciones más amplias, como:

inscripción y gestión del Monotributo

presentación de declaraciones juradas

facturación electrónica

gestión de empleados de casas particulares

acceso a servicios que requieren una validación de identidad más fuerte

Este nivel puede obtenerse a través de la validación biométrica en la aplicación oficial o en un cajero automático. El Nivel 4 es el grado más alto y está pensado para operaciones especialmente sensibles. Para acceder, se necesita una capa adicional de autenticación con Token ARCA. Por eso, antes de iniciar un trámite conviene revisar qué nivel exige el servicio específico que se quiere usar.

La contraseña puede recuperarse por varios canales digitales. Magnific

Cómo recuperar la Clave Fiscal de ARCA desde la app, home banking o cajero

Si olvidaste la contraseña, existen distintas maneras de generar una nueva sin ir a una oficina. Desde la aplicación móvil de ARCA, hay que ingresar a la opción “Solicitar o recuperar clave fiscal” y completar la validación de identidad. Este procedimiento permite obtener Nivel 3.

Otra alternativa es hacerlo desde el home banking. El trámite se encuentra dentro de las opciones relacionadas con pagos y servicios de ARCA y permite acceder a un Nivel 2. También se puede usar un cajero automático con tarjeta de débito, donde hay que buscar el menú de gestión de claves, ingresar a “Otras claves” y seleccionar ARCA.

El cajero genera una contraseña temporal que después debe reemplazarse desde la web oficial por una clave definitiva. Este método permite alcanzar Nivel 3. Si se perdió el acceso, lo mejor es intentar primero con estos canales antes de recurrir al trámite presencial.

En algunos casos, todavía es necesario hacer la gestión de manera presencial. Pexels

¿Cuándo es necesario hacer el trámite de forma presencial?

Ir a una dependencia de ARCA es una alternativa cuando los métodos digitales no funcionan o cuando existe alguna situación especial de identificación. Entre los casos posibles aparecen:

falla en la validación facial o del DNI desde la aplicación

imposibilidad de recuperar la contraseña por home banking o cajero

documentación que no permite hacer la validación remota

determinados casos de extranjeros

necesidad de registrar datos biométricos

activación presencial requerida para ciertos esquemas de seguridad

Para hacerlo, normalmente se debe sacar un turno previo y presentarse con documentación de identidad vigente. Según el caso, también puede solicitarse el Formulario 206 y hacerse el registro de datos biométricos, que incluye fotografía, firma y huella.