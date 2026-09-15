La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) usa la Clave Fiscal como principal acceso a sus servicios digitales. Con esta contraseña, los contribuyentes pueden identificarse, consultar su situación y hacer la mayor parte de los trámites sin tener que ir personalmente a una dependencia.
Clave Fiscal de ARCA: qué es, niveles de seguridad y cómo recuperarla
La contraseña te permite hacer trámites online, pero sus funciones cambian según el nivel en el que te encuentres y existen varias formas de restablecerla.
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Para monotributistas y responsables de otros impuestos, perder el acceso puede frenar gestiones habituales como emitir facturas, revisar pagos o modificar datos. Por eso, además de saber cómo recuperarla, es importante entender qué permite hacer cada nivel de seguridad.
¿Para qué sirve la Clave Fiscal de ARCA y por qué es obligatoria?
La Clave Fiscal es una contraseña personal e intransferible que identifica al contribuyente dentro de los servicios online de ARCA. Entre las gestiones que pueden depender de ella aparecen:
- emitir facturas electrónicas
- consultar y pagar obligaciones
- revisar aportes previsionales
- presentar declaraciones juradas
- modificar datos tributarios
- gestionar el Monotributo
- operar servicios relacionados con casas particulares
No todos los trámites requieren el mismo nivel de seguridad. Cuanto más sensible sea la operación, mayor puede ser la autenticación exigida. ARCA también recomienda no usar claves fáciles de adivinar, como fechas de nacimiento, nombres o números de DNI. Además, ningún funcionario debería pedir la contraseña por teléfono, correo electrónico, WhatsApp o redes sociales.
Niveles de seguridad: ¿Qué trámites podés hacer en Nivel 2, 3 y 4?
La Clave Fiscal puede tener distintos niveles de seguridad y cada uno habilita operaciones diferentes. El Nivel 2 permite principalmente consultas, pagos y trámites fiscales básicos. Puede obtenerse a través de home banking y suele alcanzar para operaciones sencillas. El Nivel 3 habilita funciones más amplias, como:
- inscripción y gestión del Monotributo
- presentación de declaraciones juradas
- facturación electrónica
- gestión de empleados de casas particulares
- acceso a servicios que requieren una validación de identidad más fuerte
Este nivel puede obtenerse a través de la validación biométrica en la aplicación oficial o en un cajero automático. El Nivel 4 es el grado más alto y está pensado para operaciones especialmente sensibles. Para acceder, se necesita una capa adicional de autenticación con Token ARCA. Por eso, antes de iniciar un trámite conviene revisar qué nivel exige el servicio específico que se quiere usar.
Cómo recuperar la Clave Fiscal de ARCA desde la app, home banking o cajero
Si olvidaste la contraseña, existen distintas maneras de generar una nueva sin ir a una oficina. Desde la aplicación móvil de ARCA, hay que ingresar a la opción “Solicitar o recuperar clave fiscal” y completar la validación de identidad. Este procedimiento permite obtener Nivel 3.
Otra alternativa es hacerlo desde el home banking. El trámite se encuentra dentro de las opciones relacionadas con pagos y servicios de ARCA y permite acceder a un Nivel 2. También se puede usar un cajero automático con tarjeta de débito, donde hay que buscar el menú de gestión de claves, ingresar a “Otras claves” y seleccionar ARCA.
El cajero genera una contraseña temporal que después debe reemplazarse desde la web oficial por una clave definitiva. Este método permite alcanzar Nivel 3. Si se perdió el acceso, lo mejor es intentar primero con estos canales antes de recurrir al trámite presencial.
¿Cuándo es necesario hacer el trámite de forma presencial?
Ir a una dependencia de ARCA es una alternativa cuando los métodos digitales no funcionan o cuando existe alguna situación especial de identificación. Entre los casos posibles aparecen:
- falla en la validación facial o del DNI desde la aplicación
- imposibilidad de recuperar la contraseña por home banking o cajero
- documentación que no permite hacer la validación remota
- determinados casos de extranjeros
- necesidad de registrar datos biométricos
- activación presencial requerida para ciertos esquemas de seguridad
Para hacerlo, normalmente se debe sacar un turno previo y presentarse con documentación de identidad vigente. Según el caso, también puede solicitarse el Formulario 206 y hacerse el registro de datos biométricos, que incluye fotografía, firma y huella.
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