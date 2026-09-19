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19 de septiembre 2026 - 09:13

Tormentas fuertes y máxima de 24 grados en el AMBA: cuándo lloverá y cómo seguirá el clima en el resto del país

El AMBA encara una jornada soleada. El SMN anunció tormentas y vientos fuertes en ocho provincias, entre el norte y la cordillera.

El SMN anunció marcas entre los 16 y 24 grados para este sábado en el AMBA.

El SMN anunció marcas entre los 16 y 24 grados para este sábado en el AMBA.

El clima en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) encara un sábado soleado con máxima estimada en 24 grados, con probabilidades de tormentas durante este fin de semana. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anunció vientos fuertes y tormentas para ocho provincias.

Clima: cómo seguirá el tiempo en el AMBA

El SMN anunció marcas entre los 16 y 24 grados para este sábado, con el cielo parcialmente nublado para la noche. El domingo se estiman tormentas fuertes durante la tarde y noche (hasta el 70%) mientras el máximo estimado será de 25 grados.

Informate más

El SMN emitió un alerta meteorológico amarillo para la tarde de mañana domingo por tormentas de variada intensidad y fuertes vientos. Pueden estar acompañadas por intensas precipitaciones en cortos periodos de tiempo y ocasional caída de granizo.

Se esperan valores de precipitación acumulada de entre 30 y 50 mm y vientos del sector oeste rotando hacia el sur con velocidades de entre 30 y 45 km/h y ráfagas que podrían superar los 70 km/h.

Para la tarde del lunes rige un alerta amarillo por vientos fuertes del sector oeste rotando hacia el sur con velocidades de entre 30 y 45 km/h y ráfagas que podrían superar los 70 km/h.

La semana próxima, la llegada de la primavera estará marcada por nubosidad variable y marcas graduales. Las máximas llegarán hasta los 23 grados mientras las mínimas seguirán por debajo de los 10 grados.

Alerta por tormentas y vientos: las provincias afectadas

El organismo anunció tormentas para Formosa, Chaco, Misiones, Corrientes y Santa Fe: una alerta amarilla estima una precipitación acumulada entre 30 y 50 mm mientras una naranja implicaría una acumulación de 100 mm y ráfagas de 90 km/h.

En paralelo, se esperan vientos a la altura cordillerana de San Juan, Mendoza y Neuquén, con velocidades entre 50 y 70 km/h con ráfagas que pueden superar los 100 km/h. En las áreas más bajas del sur de Mendoza soplarán vientos del sector oeste con intensidades entre 35 y 50 km/h con ráfagas que pueden superar los 75 km/h.

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