La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) modificó el procedimiento de importaciones para determinados productos que funcionan con pilas y baterías. El objetivo es sacar un paso que quedó duplicado, después de los cambios que se hicieron este año en los controles del sector.
Importaciones más simples: ARCA elimina un trámite clave para el ingreso de un producto
La nueva normativa quita una intervención administrativa previa, aunque mantiene las exigencias técnicas y ambientales para la mercadería alcanzada.
-
Clave Fiscal de ARCA: qué es, niveles de seguridad y cómo recuperarla
-
Nuevo requisito de ARCA para facturar: el dato obligatorio que traba la emisión de comprobantes
La simplificación en cuestión ya está vigente y apunta a reducir trámites para los importadores. De todas formas, no significa que estos artículos puedan entrar al país, sin tener que cumplir con las certificaciones y normas de seguridad correspondientes.
Qué establece la Resolución General 5895/2026 y cuándo empieza a regir
La Resolución General 5895/2026, publicada el 11 de septiembre en el Boletín Oficial, dejó sin efecto la normativa anterior que establecía una intervención de ARCA dentro de este procedimiento. El cambio empezó a regir el 12 de septiembre de 2026, un día después de su publicación.
A partir de ese nuevo esquema, que establece nuevas especificaciones técnicas para el control de pilas y baterías, la participación administrativa que tenía ARCA pasó a superponerse con otros controles ya existentes. Por eso, el organismo eliminó ese paso y adaptó el proceso aduanero para evitar que los operadores tengan que atravesar dos instancias similares.
Pilas, baterías y electrodomésticos: los productos alcanzados por la medida
La modificación alcanza principalmente a pilas y baterías primarias y a determinados productos que las contienen. Entre los artículos mencionados aparecen:
- relojes
- juguetes
- controles remotos
- calculadoras
- linternas
La medida busca reducir tiempos y pasos administrativos para quienes ingresan este tipo de mercadería al país. De todas formas, el alcance concreto va a depender de la clasificación del producto y de las exigencias específicas que correspondan en cada operación.
Cómo quedan los controles de calidad y seguridad aduanera
La eliminación de este trámite no implica una liberación de los controles. La Ley 26.184 sigue vigente y mantiene las condiciones que deben cumplir las pilas y baterías comercializadas o importadas en Argentina. Entre otros puntos, la normativa establece restricciones con la presencia de sustancias como:
- mercurio
- cadmio
- plomo
Los importadores van a tener que seguir presentando las certificaciones y cumplir con los estándares técnicos, ambientales y de seguridad previstos. Lo que cambia es quién interviene y cómo se organiza el procedimiento. Así, el nuevo esquema apunta a hacer más rápido el ingreso de mercadería sin sacar los controles sobre la calidad y seguridad de los productos que llegan al mercado argentino.
- Temas
- ARCA
- Importaciones
- trámites