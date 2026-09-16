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16 de septiembre 2026 - 06:30

Importaciones más simples: ARCA elimina un trámite clave para el ingreso de un producto

La nueva normativa quita una intervención administrativa previa, aunque mantiene las exigencias técnicas y ambientales para la mercadería alcanzada.

ARCA aplicó un nuevo cambio en los trámites de comercio exterior.

ARCA aplicó un nuevo cambio en los trámites de comercio exterior.

Pexels

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) modificó el procedimiento de importaciones para determinados productos que funcionan con pilas y baterías. El objetivo es sacar un paso que quedó duplicado, después de los cambios que se hicieron este año en los controles del sector.

La simplificación en cuestión ya está vigente y apunta a reducir trámites para los importadores. De todas formas, no significa que estos artículos puedan entrar al país, sin tener que cumplir con las certificaciones y normas de seguridad correspondientes.

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La medida busca hacer más ágiles algunas operaciones de importación.

La medida busca hacer más ágiles algunas operaciones de importación.

Qué establece la Resolución General 5895/2026 y cuándo empieza a regir

La Resolución General 5895/2026, publicada el 11 de septiembre en el Boletín Oficial, dejó sin efecto la normativa anterior que establecía una intervención de ARCA dentro de este procedimiento. El cambio empezó a regir el 12 de septiembre de 2026, un día después de su publicación.

A partir de ese nuevo esquema, que establece nuevas especificaciones técnicas para el control de pilas y baterías, la participación administrativa que tenía ARCA pasó a superponerse con otros controles ya existentes. Por eso, el organismo eliminó ese paso y adaptó el proceso aduanero para evitar que los operadores tengan que atravesar dos instancias similares.

Varios productos quedan alcanzados por el nuevo esquema.

Varios productos quedan alcanzados por el nuevo esquema.

Pilas, baterías y electrodomésticos: los productos alcanzados por la medida

La modificación alcanza principalmente a pilas y baterías primarias y a determinados productos que las contienen. Entre los artículos mencionados aparecen:

  • relojes
  • juguetes
  • controles remotos
  • calculadoras
  • linternas

La medida busca reducir tiempos y pasos administrativos para quienes ingresan este tipo de mercadería al país. De todas formas, el alcance concreto va a depender de la clasificación del producto y de las exigencias específicas que correspondan en cada operación.

Los controles técnicos y de seguridad van a seguir vigentes.

Los controles técnicos y de seguridad van a seguir vigentes.

Cómo quedan los controles de calidad y seguridad aduanera

La eliminación de este trámite no implica una liberación de los controles. La Ley 26.184 sigue vigente y mantiene las condiciones que deben cumplir las pilas y baterías comercializadas o importadas en Argentina. Entre otros puntos, la normativa establece restricciones con la presencia de sustancias como:

  • mercurio
  • cadmio
  • plomo

Los importadores van a tener que seguir presentando las certificaciones y cumplir con los estándares técnicos, ambientales y de seguridad previstos. Lo que cambia es quién interviene y cómo se organiza el procedimiento. Así, el nuevo esquema apunta a hacer más rápido el ingreso de mercadería sin sacar los controles sobre la calidad y seguridad de los productos que llegan al mercado argentino.

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