El tren Sarmiento estará con servicio interrumpido durante octubre: a partir de qué día y por cuánto tiempo + Agregar ámbito en









Por trabajos de señalamiento e infraestructura en el marco de la Emergencia Ferroviaria, el ramal no prestará servicios durante cuatro días consecutivos.

El corte total del servicio permitirá avanzar en tareas de vías, señalamiento y mejoras en distintas estaciones.

Trenes Argentinos informó que la línea Sarmiento suspenderá sus servicios entre el sábado 10 y el martes 13 de octubre inclusive. La medida afectará a la totalidad de sus ramales y responde a la necesidad de llevar a cabo obras clave para la seguridad operacional que requieren cuatro días de trabajos continuos para su desarrollo y pruebas de funcionamiento.

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Las tareas se van a desplegar en simultáneo a lo largo de toda la traza dentro del marco de la Emergencia Ferroviaria decretada por el Gobierno Nacional. Desde la empresa indicaron que las operaciones se reanudarán con sus cronogramas habituales el miércoles 14 de octubre, aunque advirtieron que la programación de los trabajos queda sujeta a las condiciones meteorológicas.

Línea Sarmiento con servicio interrumpido: cronograma completo La suspensión total del servicio se extenderá durante cuatro días consecutivos, desde el sábado 10 hasta el martes 13 de octubre inclusive. A lo largo de estas cuatro jornadas no circularán formaciones en ningún tramo del ramal eléctrico Once-Moreno ni en los trayectos diésel Moreno-Mercedes y Merlo-Lobos, con el fin de permitir el avance de las cuadrillas y el despliegue de maquinaria pesada sobre las vías.

Tras completar las tareas de infraestructura y las evaluaciones de seguridad correspondientes, los servicios se reanudarán de manera normal el miércoles 14 de octubre. A partir de esa jornada, todos las unidades eléctricas y diésel volverán a funcionar con sus cronogramas y frecuencias habituales.

Obras en el tren Sarmiento El eje central de los trabajos comprende la actualización integral de la mesa de mando de señales de Haedo, una estructura con más de 40 años de antigüedad que representa el centro de la operación al conectar cuatro vías, el depósito de locomotoras y el empalme con las líneas San Martín y Roca.

Esta renovación se suma a las ya realizadas en Castelar y Moreno para completar la modernización del sistema de señalamiento de la línea, además de cambiar señales entre Liniers y Villa Luro y reemplazar aparatos de vía en Caballito. En paralelo, Trenes Argentinos Infraestructura ejecutará la renovación de la vía sexta en la terminal de Once, avances en los andenes de Ramos Mejía y Morón, y obras en la cabina de señales de Castelar. Por su parte, AUSA trabajará en los pasos bajo nivel Lorca e Irigoyen, mientras que los equipos operativos aprovecharán las jornadas sin trenes para realizar arreglos, mantenimiento eléctrico, mejoras en las vías de San Antonio de Padua y tareas generales de limpieza y desmalezado en todas las paradas del ramal.

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