Este es el electrodoméstico que gasta más energía que un lavarropas y que usás a diario







Uno de los electrodomésticos de tu hogar que usás a diario es también el que más energía consume. Consejos para ahorrar en tu próxima factura usando de forma responsable cada uno de ellos.

Identificá cuál es el electrodoméstico que más abulta tu factura de energía eléctrica.

Apagás las luces en cuanto salís de la habitación. Desenchufás los electrodomésticos cuando terminás de usarlos y aún así, no podés evitar que la factura de la luz sea cada vez más alta, incluso, más allá de los aumentos. Sin embargo, es posible que calcules el consumo eléctrico de tu hogar identificando cuánto gasta cada electrodoméstico y de seguro te va a sorprender saber cuál es uno de los que más consumen. Y no se trata de ni de la plancha ni del lavarropas si no de la pava eléctrica.

Así se puede ver en el sitio ofiical del Ente Regulador de la Electricidad (ENRE), específicamente en la sección que permite calcular el consumo básico de los electrodomésticos. La guía permite estimar cuánta energía gasta un aparato en particular y poder compararlo con otros. Claro que aquí es importante indicar que el tiempo de consumo de una pava eléctrica es mucho menor al de otros electrodomésticos que, por ejemplo, están permanentemente funcionando.

También se puede optimizar el uso diario y aprender qué dispositivos conviene mantener activos y cuáles es mejor minimizar para planear las mejores decisiones. Y así es cómo, en la comparativa, la pava eléctrica que usás cada vez que calentás el agua para el mate o tu té, se convierte en uno de los electrodomésticos que más energía consume.

Cómo calcular la energía que gastás Primero hay que identificar la potencia eléctrica de cada aparato, que se expresa en vatios (W) o kilovatios (kW), esa es la unidad que indica cuánta energía demanda el electrodoméstico si funcionara durante una hora. Multiplicar la potencia por las horas de uso da el consumo en kilovatios-hora (kWh), que es lo que se mide en las boletas eléctricas. Por ejemplo, si tenemos un aparato de 500 W que se usa durante dos horas, consume 1 kWh (o,5 kW x 2 h).

pava electrica.jpg Freepik

Si querés hacerlo más sencillo, podés dirigirte al sitio del ENRE. Desde la opción de Calculadora de Consumo -www.enre.gov.ar/calculadora/index.html- podés elegir el electrodoméstico por el que querés averiguar especificando: la cantidad, el tiempo y la frecuencia de eso. En paralelo, el sitio también ofrece un listado de los consumos aproximados de electrodomésticos comunes para comparar los patrones de uso. Y algunos consejos básicos para no gastar de más. Por ejemplo: apagar la computadora una vez que termines de usarla. El modo stand by implica un gasto que equivale al 70% del consumo de energía cuando está activa. Otro consejo es evitar abrir y cerrar la heladera la menor cantidad de veces ubicándola lejos de la cocina -en tanto fuente de calor-. Otro consejo tiene el temporizador, el encendido instantáneo y la posición de espera o stand by de televisores y LED. Electrodomesticos Peugeot Atención: las tablas de consumo de los electrodomésticos prueban que incluso los más pequeños pueden ser los que más energía consumen. Esto es lo que consume cada electrodoméstico El lista del ENRE especifica el gasto de cada electrodoméstico durante un promedio de una hora de uso. Veamos algunos de ellos: Heladera con freezer: 90 Wh

Aire acondicionado de 4500 frigorías F/C - Inverter: 1365 Wh

Anafe vitrocerámica con hornalla de 120 mm de diámetr: 750 Wh

Aspiradora: 1200 Wh

Cafetera de filtro: 900 Wh

Caloventor chico c/termostato: 1500 Wh

Pava eléctrica: 2000 Wh

Horno eléctrico de 73 litros c/termostato, para empotrar: 1225 Wh

Temas Electrodomésticos

Energía