Este grupo de ANSES cobrará $322.000 en septiembre 2025







El organismo confirmó que se depositará este monto en las cuentas de un grupo específico de beneficiarios.

¿Qué grupo de ANSES cobra $322.000 en septiembre 2025?

La Administración Nacional de la Seguridad Social(ANSES) confirmó el pago de la Prestación por Desempleo para aquellas personas que cumplan con los requisitos solicitados para acceder a este beneficio. El monto de la ayuda económica puede alcanzar hasta $322.000, dependiendo de los aportes realizados.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El pago de esta prestación de ANSES comenzará a acreditarse a partir del 19 de septiembre, siguiendo el calendario de pagos establecido ANSES. De esta manera, cada beneficiario recibirá la suma que le corresponda en la fecha asignada, ya sea en su cuenta bancaria o a través del medio de cobro habitual.

ANSES.jpg

Qué es la prestación por desempleo La Prestación por Desempleo es un fondo de ayuda económica que gestiona la ANSES y está destinado a acompañar a los trabajadores en relación de dependencia que se hayan quedado sin empleo por causas ajenas a su voluntad. Es decir, pueden acceder a este beneficio quienes hayan sido despedidos sin justa causa, quienes finalicen un contrato laboral o quienes enfrenten una situación que no dependa de una renuncia propia.

Además, este programa también contempla a los trabajadores del sector de la construcción que se encuentren bajo el régimen especial establecido por la Ley 25.371, que regula las relaciones laborales en esa actividad. De esta forma, la prestación busca garantizar un ingreso temporal mientras la persona desempleada se reinserta en el mercado laboral.

Quiénes pueden acceder a la prestación por desempleo La prestación por desempleo está disponible para las personas incluidas en los siguientes grupos: Trabajadores permanentes: mínimo 6 meses de aportes en los últimos 3 años.

mínimo 6 meses de aportes en los últimos 3 años. Trabajadores eventuales o de temporada: menos de 12 meses trabajados en los últimos 3 años y más de 90 días en el último año.

menos de 12 meses trabajados en los últimos 3 años y más de 90 días en el último año. Trabajadores de la construcción: al menos 8 meses de aportes en los últimos 2 años previos a la finalización de la obra. Cuándo se cobra en septiembre 2025 Los pagos de la Prestación por Desempleo se acreditarán según la terminación del DNI, siguiendo el calendario de pagos establecido por ANSES: DNI terminados en 0 y 1: viernes 19 de septiembre

DNI terminados en 2 y 3: lunes 22 de septiembre

DNI terminados en 4 y 5: martes 23 de septiembre

DNI terminados en 6 y 7: miércoles 24 de septiembre

DNI terminados en 8 y 9: jueves 25 de septiembre

Temas ANSES