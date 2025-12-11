Estela de Carlotto apuntó contra el gobierno de Javier Milei y advirtió: "La memoria está en emergencia" + Seguir en









La presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo cuestionó a la administración nacional por haber recortado instituciones del Estado destinadas a la búsqueda de Memoria, Verdad y Justicia.

Estela Carlotto habló en el Festival por el Día de los Derechos Humanos.

La presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, reforzó este jueves el mensaje de la organización por la lucha por la memoria y apuntó contra el gobierno de Javier Milei durante el acto central del Festival por el Día de los Derechos Humanos. La activista advirtió que "la memoria está en emergencia".

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Durante el evento, que se llevó a cabo este jueves en Plaza de Mayo, Carlotto cuestionó el achicamiento de las instituciones del Estado destinadas a la búsqueda de Memoria, Verdad y Justicia y remarcó que "los retrocesos de la Secretaría de Derechos Humanos, ahora devenida en Subsecretaría, impactan en los espacios de memoria, los juicios por delitos de lesa humanidad y la búsqueda de los nietos y nietas”.

Acompañada por otras madres y abuelas, leyó un comunicado donde enfatizó que las políticas de ajuste que lleva a cabo la administración de Milei repercuten directamente en la calidad de vida de los ciudadanos: "Menos Estado significa menos derechos: la falta de entrega de alimentos o medicamentos y la quita de pensiones por discapacidad son un retroceso", apuntó.

Por otro lado, la referente de derechos humanos apuntó contra el protocolo antipiquetes del Ministerio de Seguridad y aseguró que "el destino de fondos millonarios para la represión de la Doctrina Bullrich, con más de 1.300 manifestantes heridos, entre ellos Pablo Grillo".

Estela Carlotto reforzó el reclamo de Abuelas de Plaza de Mayo: "Rompan el pacto de silencio" "Somos el país de la Memoria, la Verdad y la Justicia. El que abraza a sobrevivientes y testigos, mientras no olvida que acá falta Jorge Julio López, falta que el Poder Judicial juzgue y condene. Faltan los miles de cuerpos desaparecidos y faltan quienes todavía no conocen su identidad: los nietos y nietas", aseguró y siguió con un pedido histórico para los responsables: "Rompan el pacto de silencio, digan dónde están".

En ese sentido, remarcó que, a pocos meses del aniversario 50 del último golpe de Estado, es importante tener "bien altas las banderas de 30.000 luchas que nos unen" al advertir que el "Gobierno se reúne con genocidas para impulsar un plan de impunidad". "Fue un genocidio contra quienes participaban en organizaciones sociales, políticas, sindicales, culturales, religiosas, estudiantiles, barriales y populares", subrayó. Para concluir el mensaje, Carlotto sostuvo que seguirán siendo "perseverantes en la búsqueda de memoria" y que "no hay que dejarse ganar por los discursos de odio, la banalización de la violencia, las operaciones negacionistas del Gobierno". "Hay que sostener la pedagogía de la memoria para que el Nunca Más siga vigente en la Argentina", cerró.