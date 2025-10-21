La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) establece límites monetarios para realizar transferencias bancarias. En caso de superar estos montos con las transacciones, el organismo fiscal iniciará una investigación que puede desembocar en sanciones económicas o bloqueos temporales de cuentas.
Evitá problemas con ARCA: este es el monto límite para realizar transferencias bancarias en octubre 2025
El objetivo de este sistema es asegurarse de que los movimientos sean legítimos y de que los contribuyentes cumplan con sus obligaciones fiscales.
ARCA eliminó el Régimen de Información Complementario y simplifica los trámites de operaciones internacionales
Actualización de quebrantos: en ningún caso corresponde aplicar sanción al contribuyente
Al exceder los límites, las entidades financieras y billeteras virtuales estarán obligadas a informar a ARCA al respecto. Deberán suministrar la nómina de cuenta (CVU, tipo, número e integrantes), los montos totales de ingresos y egresos, y el saldo final mensual de la misma.
ARCA: límites de transferencia en octubre 2025
Los límites de transferencia por los que ARCA podrá investigar a un contribuyente son $50.000.000 en el caso de personas humanas y $30.000.000 para personas jurídicas, ya sea en un período específico o como saldo mensual final. En este último caso, también se deberán tener en cuenta los importes positivos y negativos.
Por otro lado, otros topes establecidos por el organismo a tener en cuenta son:
- Extracciones en efectivo: límite de $10.000.000.
- Saldos bancarios al cierre del mes: hasta $50.000.000 para personas físicas y $30.000.000 para jurídicas.
- Plazos fijos: máximo de $100.000.000 para personas físicas y $30.000.000 para jurídicas.
- Tenencias en sociedades de bolsa: hasta $100.000.000 para personas físicas.
- Compras como consumidor final: hasta $10.000.000 sin requerir comprobantes.
- Pagos de todo tipo: límite de $50.000.000 para personas físicas y $30.000.000 para jurídicas.
Qué documentos debo presentar si ARCA lo pide
En caso de superar los límites de transferencia, ARCA iniciará una investigación para conocer el origen del dinero. Para ello, podrá solicitar a los contribuyentes los siguientes documentos que respalden sus movimientos:
- Recibos de sueldo.
- Constancias de jubilación.
- Declaraciones juradas de impuestos.
- Facturas por ventas o servicios.
- Registros de transferencias anteriores.
