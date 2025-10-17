ARCA prepara una nueva subasta pública con artículos desde los $900.000: cómo puedo anotarme







El organismo realiza estos eventos con el objetivo de acrecentar los recursos del Estado y acercarse a sus contribuyentes.

ARCA organiza distintas subastas que se llevan a cabo a través del Banco Ciudad. Mariano Fuchila

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) confirmó cuándo se realizará la próxima subasta pública, llevada a cabo a través de la Aduana. El objetivo de estos remates es generar más recursos para el Estado y potenciar la cercanía del mismo con los contribuyentes.

En las subastas públicas pueden participar únicamente personas mayores de edad que, en el caso de las presenciales, puedan trasladarse hasta el establecimiento. Por otro lado, en caso de los remates electrónicos, pueden acceder contribuyentes de todo el país. Sin embargo, los empleados del organismos tienen prohibida su participación.

Qué son las subastas públicas de ARCA subasta online.jpg

Según el Código Aduanero, algunas mercaderías que quedan bajo la custodia de la Aduana deben ser comercializadas en remates o subastas. Estos son realizados por el Banco Ciudad en nombre de ARCA y, en ellos, se rematan objetos en situación de rezago, comiso o abandono en las diferentes terminales, depósitos fiscales y depósitos concentradores de la Aduana.

Las subastas se realizan de manera presencial u online, en la página oficial de la entidad bancaria. Sin embargo, los contribuyentes pueden observar la mercadería en exhibiciones llevadas a cabo días antes del remate.

ARCA: Cuándo es la próxima subasta y cómo participar ARCA ARCA anunció que la próxima subasta pública se llevará a cabo el próximo jueves 30 de octubre. En ella se rematarán celulares de alta gama de la marca Apple y sus precios base comienzan desde los $900.000. Para poder acceder, los participantes deberán conectarse a la página web oficial del Banco Ciudad, pero deberán inscribirse 48 horas antes como mínimo. También deberán acreditar que cumplen con los requisitos impuestos por la entidad bancaria.

