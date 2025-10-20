Gremio de autoridades de ARCA ofrece un bono a sus afiliados que paga el propio sindicato







El beneficio será por $300.000 y se dividirá en tres cuotas de $100.000 pesos cada una. La primera se pagará desde el 15 de diciembre.

Los trabajadores de ARCA podrán cobrar un bono de 300.000 pesos pagado por su gremio.

El gremio de trabajadores de ARCA, USAFIP, anunció que ofrecerá un bono de $300.000 para sus afiliados y lo pagará el propio sindicato. Se dividirá en tres cuotas de $100.000 cada una y la primera se pagará a partir del 15 de diciembre.

USAFIP destacó el pago de un bono para sus afiliados A través de un comunicado, el gremio destacó que logró el financiamiento de este beneficio por estar "ordenado" y por manejar con "austeridad y eficiencia el dinero que ingresa como cuenta sindical". En ese sentido, remarcaron que pudieron cumplir este objetivo porque les "interesa juntar dinero para usos que no sean exclusivamente" la representación gremial.

A su vez, desde USAFIP remarcaron que no quieren un "ejército de empleados" para llevar adelante el sindicato: "El trabajo lo hacemos nosotros mismos, y obviamente no tenemos juicios laborales ni otros costos asociados". Además destacaron: "No mantenemos estructuras que nuestros afiliados no usan ni desean, no repartimos dinero en concepto de viáticos. Somos muy cuidadosos en cada decisión que tomamos porque se trata de tu dinero".

El gremio celebró el pago al afirmar que son muy "conscientes" del costo que tiene para cada afiliado la cuota mensual y por eso quieren tener el "poder de discutir" los ingresos.

"No nos interesa juntar dinero, y por eso vaciamos nuestras cuentas para darte el dinero a vos, lo que si nos interesa es que nos des el poder de discutir tus ingresos, tu carrera profesional, tu formación, tus condiciones laborales y devolverte la dignidad que le han sacado a tu vida tantos años de abandono en la debida representación", agregaron.

Bono AFIP Para quienes aún no están afiliados al sindicato, podrán hacerlo hasta el 30 de noviembre y recibir el bono de todas formas. Para poder cobrarlo, hay que solicitarlo únicamente a través de la aplicación de USAFIP y hay tiempo hasta el 5 de diciembre.

