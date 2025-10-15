ARCA estableció el nuevo límite en compras a Temu y SHEIN para que no queden retenidos los productos

El organismo fiscal aclaró que los envíos deben cumplir con condiciones específicas para su liberación automática para que la entrega no se demore.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero ( ARCA ) comunicó que se definieron nuevos límites para las compras internacionales en plataformas como SHEIN o Temu . La medida tiene como objetivo que los paquetes sean despachados más rápido, sin ser retenidos en la Aduana.

El organismo añadió que los envíos tienen que cumplir con determinadas condiciones para que la entrega sea rápida, ya que si estos requisitos no se cumplen el envió se puede demorar y además se pueden agregar trámites adicionales. Esto es muy importante porque si bien las aplicaciones se encargan de notificar el estado del envió, si este no es aprobado por la aduana no puede ser entregado.

El organismo fiscal informó que el nuevo límite por envió en compras internacionales es de USD 3.000. También estableció las condiciones que deben cumplir los paquetes:

Esta medida es aplicable para todas las compras internacionales, incluidas las realizadas a través de empresas como SHEIN y Temu. Estas plataformas ofrecen envió gratis en la mayoría de las compras, pero si se llega a exceder el monto límite, el organismo solicitará trámites adicionales para la entrega del producto.

¿Qué trámite tengo que hacer para que la compra no quede en la Aduana?

Cuando hacés una compra internacional, el paquete pasa por la Aduana antes de llegar a tus manos. Para que no quede retenido, tenés que completar un trámite obligatorio en el portal de la ARCA. Ingresá con tu CUIT y Clave Fiscal a la sección “Envíos Postales Internacionales” y hacé la declaración del envío, informando qué compraste y su valor. En algunos casos, el sistema te pedirá pagar una tasa o impuesto de importación antes de que el paquete pueda ser liberado.

Una vez que Correo Argentino te entregue la compra, deberás volver a ingresar al mismo portal y confirmar que recibiste el envío dentro de los 30 días corridos. Este paso es fundamental: si no lo hacés, ARCA puede bloquear nuevos envíos hasta que regularices la situación. Cumplir con estas dos gestiones, declarar y confirmar, garantiza que tus compras del exterior lleguen sin demoras ni complicaciones en Aduana.