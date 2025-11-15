Explosión e incendio en Ezeiza: las fotos y los videos más impactantes del incidente







El hecho ocurrió el viernes por la noche. Sin embargo, las llamas siguen presentes en la zona.

Un depósito se incendió en Ezeiza luego de una explosión. EFE

Una fuerte explosión seguida de un incendio sacudió anoche un depósito perteneciente a una zona industrial de Carlos Spegazzini, a pocos metros de la Autopista Ezeiza-Cañuelas, generando una fuerte conmoción en los vecinos. El estallido obligó a que todos los empleados presentes en la planta fueran evacuados de manera urgente.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Según detallaron autoridades de Alberdi Desarrollos - administradora tanto del Parque Industrial Ezeiza como del Parque Industrial Spegazzini - la explosión no ocurrió dentro de ninguno de los parques, sino que el epicentro del incidente "tuvo lugar en un área externa denominada Polígono Industrial”.

Incendio Ezeiza El incendio afectó zonas aledañas. Archivo La gravedad del incendio derivó en la llegada inmediata de Bomberos, efectivos de Gendarmería y de la Policía Federal, mientras que las autoridades municipales pidieron a los vecinos utilizar barbijo si detectaban olor a humo. La columna oscura que se elevó sobre el predio generó temor en los barrios cercanos, donde numerosos residentes optaron por autoevacuarse.

Principales hipótesis En las primeras horas circuló una versión que señalaba un posible accidente aéreo como origen de las llamas. Sin embargo, el intendente de Ezeiza, Gastón Granados, desestimó rápidamente esa posibilidad y sostuvo que no existía ningún indicio que respaldara esa hipótesis.

Pasado el amanecer, y cuando ya transcurrieron más de nueve horas desde la explosión, el municipio informó que entre las compañías alcanzadas por el fuego se encontraban Iron Mountain, con antecedentes por el incendio fatal de 2014 en la Ciudad de Buenos Aires, Larroca Minera, Almacén de Frío, Aditivos Alimentarios y una distribuidora llamada Salón.

Explosión e incendio en Ezeiza: las fotos y videos del incidente en el polígono industrial Explosión Ezeiza 4 Así fue la explosión en Ezeiza. Archivo Explosión Ezeiza 2 Explosión Ezeiza 3 Al menos 20 personas resultaron heridas por el incidente. Archivo Explosión Ezeiza El momento fue registrado por algunas cámaras. Archivo INCENDIOS Así se ve el incendio desde los aires. NA Tragedia Ezeiza (1) El gobierno bonaerense asegura que la situación está "bajo control".

Temas Ezeiza

Incendio