Campeonato Sudamericano de eSports en Argentina: Brasil se consagró en la final disputada en el ACA

El torneo se realizó por primera vez en el país. El brasileño Luiz Felipe Tavares se quedó con el título.

Por primera vez, la Argentina fue sede de un certamen continental de simracing , en el marco del Segundo Campeonato Sudamericano de eSports de la FIA , cuya final se desarrolló en la Sede Central del Automóvil Club Argentino (ACA) , en la Ciudad de Buenos Aires . Trece pilotos virtuales de distintos países compitieron ante miles de seguidores conectados desde todo el mundo y el brasileño Luiz Felipe Tavares se quedó con el título.

El simracing, disciplina que traslada al entorno virtual la física, los circuitos y los vehículos del automovilismo real, continúa expandiendo su audiencia. En este contexto, el presidente del ACA, César Carman , destacó que “ así como estuvimos presentes en los orígenes del automovilismo tradicional, hoy estamos cruzando una nueva frontera, que permite a los competidores y el público vivir la pasión por las carreras desde una perspectiva completamente diferente”.

La competencia tuvo una estructura dividida en instancias de Clasificación y Carreras, bajo las pautas del Código Deportivo Internacional (CDI) FIA eSports . Para la transmisión global, el ACA acondicionó su auditorio principal con pantallas LED de gran tamaño, sonido de alta fidelidad y accesibilidad total para el público.

Se instalaron 13 simuladores profesionales compuestos por cockpit de estándar internacional, pedales, volante, monitores de alta definición y PCs optimizadas para asegurar estabilidad. Antes del torneo, el equipo técnico llevó a cabo pruebas rigurosas para garantizar un desempeño óptimo durante toda la jornada.

El evento también incluyó relatores especializados y análisis en vivo, lo que fortaleció la conexión con la comunidad global de simracing y consolidó a la FIA, al ACA y a la Argentina como actores centrales en el desarrollo regional de la disciplina.

La competencia en la región

En su mensaje, César Carman remarcó que este proyecto “contribuye a fortalecer la infraestructura del simracing, formar nuevos pilotos y tender un puente real entre el mundo virtual y el automovilismo tradicional”.

La vicepresidenta de FIA Sudamérica, Fabiana Ecclestone, destacó la relevancia del encuentro y agradeció al ACA por su organización: “Sabemos que muchos pilotos actualmente entrenan en simuladores, aunque también son una puerta de acceso para las personas que quieren ingresar al mundo del automovilismo”. Luego añadió: “Todos los países que compiten hoy reflejan la fuerza y la representatividad de Sudamérica en el automovilismo”.

La competencia reunió a representantes de Brasil, Uruguay, Bolivia, Chile, Colombia, Perú, Venezuela y la Argentina, que concluyó con un desempeño destacado tras lograr el tercer y cuarto puesto en una final electrizante que modificó completamente el orden de las posiciones previas.

Además de las principales autoridades del ACA, asistieron al evento el ministro de Desarrollo Económico porteño, Hernán Lombardi; el subsecretario Nahuel Celerier; y la diputada Sandra Rey. A su vez, el piloto argentino Nicolás Varrone, reciente incorporación a la Fórmula 2, dio la bienvenida a los 13 competidores finalistas.

Los FIA eSports, iniciados en 2017, constituyen la rama digital de las competencias organizadas por la Federación Internacional del Automóvil. La combinación de precisión técnica y espíritu deportivo permitió que piloto y público vivieran una experiencia inmersiva que representa un nuevo capítulo en la historia del automovilismo.

Resultados finales del Campeonato Sudamericano de eSports