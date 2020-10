Astudillo Castro: la querella destacó que la autopsia "confirma la muerte violenta"

La madre del joven estuvo acompañada por sus abogados, Leandro Aparicio y Luciano Peretto; por Virginia Creimer, perito de parte de la familia y por Margarita Jarque, integrante de la Comisión Provincial por la Memoria, quienes expresaron sus análisis luego de que se conociera el informe final sobre la autopsia en la sede del Equipo Argentino de Antropología Forense.

Conferencia de Prensa virtual sobre el caso Facundo Astudillo Castro

Creimer, que firmó en disidencia parcial el documento, explicó: "Se llegó a la conclusión, como habíamos anticipado, de que Facundo murió de forma violenta, por asfixia, tal como establecimos, y una asfixia por sumersión. Esto quiere decir que el cuerpo fue sumergido hasta que ingresara líquido para que llegaran las distintas sustancias del agua a su torrente sanguíneo".

"Cuando hablamos de una muerte violenta, hay 3 posibilidades: muerte por suicidio, que está descartada; el accidente. que también lo descartamos, por distintas cuestiones, entre ellas porque el cuerpo no tenía lesiones y, por último, el homicidio, que es la hipótesis en las que nos basamos", sostuvo la perito de parte.

Por otra parte, la profesional apuntó contra la odontóloga que participó de las pericias, a quien acusó de contradecirse: "En este informe, muy llamativamente, en coincidencia con los médicos de la Corte, empezó a decir que el fenómeno 'diente rosado' era post mortem. Cuando me opuse a esa afirmación, hubo una enorme discusión, casi una agresión en la que exigían que yo depusiera mi posición científica y que la explicara con la bibliografía correspondiente. Por supuesto que lo voy a hacer, en su momento, en el juicio oral".

Y cerró: "Lo que ocurrió fue un pseudo ateneo de peritos en la sede del EAAF. Cuando me hice presente estaban la señora jueza, el fiscal Azzolin y el resto de las personas que estuvieron presentes en la autopsia. Cuando llegué ya había un informe hecho con las consideraciones y las conclusiones. Había sido acordado por las partes, por los peritos, impidiendo que esta querella ejerciera su derecho a una discusión de los conceptos científicos y no científicos que se vertieron en el informe".

Expectativa

En tanto, el letrado Leandro Aparicio remarcó que "dentro de poco va a haber muchos movimientos que alientan la hipótesis de la querella" y confió en que "va a haber detenciones", aunque advirtió que no se pueden adelantar más detalles.

Por su parte, Cristina Castro dijo que "estamos muy cerca de la verdad" y también cuestionó el rol de la perito odontóloga: "Me llamó muy fuerte la atención cómo se desdijo la odontóloga. No me sorprende porque familiares ya me habían dicho que la orden viene de arriba, y si de arriba dicen que hay que tapar, se tapa. No hay que confiar en nadie".

"No confíen en nadie. Le acabo de cortar una llamada al presidente de la nación para seguir una entrevista. Hicimos una prendida de velas para pedir justicia y se llamó al grupo GAD por temor a que prendamos fuego una comisaría, cuando nunca tuvimos un solo incidente en nuestros marchas", denunció.