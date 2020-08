Caso Facundo Astudillo Castro: difunden la declaración de una testigo clave

El testimonio de la mujer, que se difundió este viernes a la prensa, contradice la hipótesis de la desaparición forzada y de la responsabilidad de la policía bonaerense en la desaparición del joven, tal cual sostiene la querella de la familia.

La mujer afirmó que cuando al pasar por al lado de un patrullero luego de salir de su campo con su camioneta Honda vio un "nene" haciendo dedo, el que resultó ser Facundo, un joven de baja estatura.

A las 15:35 levantó a Facundo, para llevarlo a la ciudad de Bahía Blanca, pero el muchacho le dijo que lo dejara antes de llegar a la ciudad, siempre según su relato. En el viaje, le mostró que tenía unas pocas galletitas y le ofreció un paquete que tenía ella con cereal.

"Abrió una mochila oscura, que llevaba sobre su falda, y me dijo: ¡Mirá esto es lo único que tengo para comer! Y me mostró un paquete con apenas dos o tres galletitas. Yo le conteste: ´Puedo colaborarte con esto. y le di un paquete de otras galletitas que yo tenía. Unas que vienen con semillas. Yo compro siempre esas", relató.

"Me dijo que tenía 21 años y que se iba a bajar en las vías porque iba a Cerri a ver a un amigo", describió la testigo.

Está

La mujer dijo haber dejado al joven a unos 15 kilómetros del lugar en el que el pasado 15 de agosto fue encontrado un cuerpo esquelético cuya identidad por el momento no se había determinado.

El testimonio es respaldado por los reportes policiales y por un control fitosanitario que registra el paso de su camioneta, y podría ser tomado como prueba que exculpa a los policías de Teniente Origone y Mayor Buratovich de ser responsables de una desaparición forzada del joven o de apremios ilegales.

"Me molestan mucho las mentiras que se están diciendo. Me jode que digan tantas barbaridades por televisión. Yo no quiero a los milicos, no me gustan nada pero esta era una información que se tenía que conocer y debía llegar a la mamá. No hubiese podido vivir tranquila si no contaba lo que sabía", declaró.