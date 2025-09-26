FAECYS celebra el Día del Empleado de Comercio y destaca la importancia de la confianza y el diálogo social







“Hace más de 90 años, los empleados de comercio logramos un avance fundamental en sus derechos laborales", el Secretario General de FAECYS, Armando Cavalieri.

Cada 26 de septiembre se celebra el día del empleado de comercio.

La Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS) celebra hoy el Día del Empleado de Comercio, recordando la histórica sanción de la Ley 11.729, promulgada el 26 de septiembre de 1934, que estableció la indemnización por despido y las vacaciones pagas, fruto de la lucha incansable de los trabajadores mercantiles.

Al respecto, el Secretario General de FAECYS, Armando Cavalieri, expresó: “Hace más de 90 años, los empleados de comercio logramos un avance fundamental en sus derechos laborales, con la implementación de la indemnización por despido y las vacaciones pagas. Hoy seguimos honrando esa conquista y reafirmando nuestro compromiso con la defensa de los trabajadores”.

Cavalieri destacó también la necesidad de reconstruir la confianza colectiva como condición para avanzar en reformas y acuerdos: “Tal como sucede en la política, sin recrear la confianza que moviliza a la sociedad, resulta imposible gestionar cambios sostenibles. Los dirigentes y los actores sociales solo pueden avanzar si hay un marco de confianza y diálogo que permita soluciones concretas”.

En un contexto mundial desafiante, marcado por la pospandemia, las guerras y las transiciones tecnológicas y climáticas, el Secretario General de FAECYS subrayó la importancia de la concertación social: “Los argentinos y argentinas, verdaderos protagonistas de esta encrucijada, enfrentamos diariamente dificultades económicas y políticas. Por eso, en nuestro día, renovamos nuestra apuesta por una Argentina moderna pero inclusiva, productiva pero solidaria, con empresas sostenibles, trabajo decente y protección social. En definitiva, por una Patria que nos contenga a todos y todas.”

Desde FAECYS destacamos que solo a través del diálogo, el acuerdo y la confianza compartida entre trabajadores, empresarios y dirigentes políticos se podrá construir un futuro de prosperidad y justicia social para la Argentina.

Temas Sindicato de comercio