VTV: estos conductores estarán exentos de abonar el trámite en agosto 2026 + Agregar ámbito en









La medida incluye a jubilados, personas con discapacidad y vehículos de servicios públicos que acrediten los requisitos solicitados.

La normativa contempla casos especiales con exención total o hasta un 50% de descuento sobre el valor. TV Pública

La Verificación Técnica Vehicular (VTV) seguirá siendo obligatoria para los conductores que circulen por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y a provincia bonaerense durante agosto 2026.

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Sin embargo, algunos titulares de vehículos podrán acceder a una exención total o a 50% de descuento en el valor del trámite, de acuerdo con las condiciones establecidas por la normativa vigente.

¿Cuánto cuesta la VTV? En julio 2026 se definió el cuadro tarifario par ala VTV en la provincia de Buenos Aires y los valores son:

Motos de más de 50cc y hasta 200cc: $38.823,06

Motos de más de 200cc y hasta 600cc: $58.234,59

Motos de más de 600cc: $77.646,12

Vehículos hasta 2500 kg: $97.057,65

Vehículos de más de 2500 kg: $174.703,77

Remolques, semirremolques y acoplados hasta 2500 kg: $58.234,59

Remolques, semirremolques y acoplados de más de 2500 kg: $87.351,89 Por su parte, en CABA, el valor para automóviles subió a $96.968; mientras que, las motos deberán pagar $36.459 por realizar este trámite esencial.

¿Qué conductores no deberán abonar la VTV en agosto 2026? La VTV es obligatoria para la mayoría de los vehículos que circulan tanto en CABA como en la provincia de Buenos Aires. Sin embargo, ciertos grupos de personas pueden quedar exentas del pago del trámite en agosto 2026, aunque igual deben cumplir con la revisión técnica.

Exentos de pagar la VTV en CABA Jubilados, pensionados y personas mayores de 65 años , cuyos ingresos no superen el haber mínimo y el vehículo no esté alcanzado por el impuesto a la radicación (ex Patente).

, cuyos ingresos no superen el y el vehículo no esté alcanzado por el impuesto a la radicación (ex Patente). Personas con discapacidad que posean vehículos con o sin adaptaciones. Si la persona es titular de más de un transporte, la exención solo se aplicará a uno de ellos. Exentos de pagar la VTV en provincia de Buenos Aires Vehículos de servicios municipales : aquellos utilizados por los municipios para la prestación de servicios públicos.

: aquellos utilizados por los municipios para la prestación de servicios públicos. Vehículos del cuerpo de bomberos

Personas con discapacidad : deben acreditar la condición mediante el Certificado Único de Discapacidad (CUD) . La exención se aplica solo al costo del trámite, no a la obligación de realizar la verificación.

: deben acreditar la condición mediante el . La exención se aplica solo al costo del trámite, no a la obligación de realizar la verificación. Jubilados, pensionados y mayores de 65 años con ingresos que no superen los dos haberes mínimos. El beneficio aplica únicamente si el titular está registrado como dueño del vehículo. En tanto, pueden acceder a un 50% de descuento los titulares de un único transporte con la VTV vigente, propietarios de vehículos con más de 20 años de antigüedad radicados en la provincia, y taxis, remises y transportes escolares habilitados. ¿Qué se revisa en la VTV? Cada año, los propietarios de vehículos deben cumplir con la VTV, una evaluación que revisa tanto el estado mecánico del vehículo como las emisiones de gases. Paragolpes y chasis

Parabrisas y limpiaparabrisas

Apoyacabezas delanteros

Cinturones de seguridad

Matafuegos

Caja de dirección

Luces (reglaje e intensidad) y balizas

Neumáticos (dibujo y llantas)

Sistema de frenos

Suspensión, amortiguadores y rótulas

Emisión de gases (control de contaminantes y niveles de escape o bocina)