El Gobierno restituyó las piedras en homenaje a las víctimas del Covid-19 en Plaza de Mayo + Agregar ámbito en









La reinstalación se realizó de manera conjunta con personal de la Ciudad. Según informó el Ejecutivo, las piedras fueron colocadas nuevamente en el mismo lugar donde se encontraban antes de su retiro.

Presidencia restituyó las piedras en homenaje a las víctimas del Covid-19 en Plaza de Mayo.

El Gobierno restituyó este jueves las piedras emplazadas en homenaje a las víctimas de la pandemia de Covid-19 en la Plaza de Mayo, luego de que hubieran sido retiradas de manera preventiva para resguardarlas durante las celebraciones por la consagración de la Selección Argentina en la Copa del Mundo.

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La reinstalación se realizó de manera conjunta con personal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Según informó el Ejecutivo, las piedras fueron colocadas nuevamente en el mismo lugar donde se encontraban antes de su retiro.

Desde la Presidencia señalaron que la remoción tuvo como único objetivo evitar que el memorial sufriera daños durante los festejos masivos y que, una vez finalizado el evento, se procedió a su restitución en la Plaza de Mayo.

La reinstalación se realizó de manera conjunta con personal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Según informó el Ejecutivo, las piedras fueron colocadas nuevamente en el mismo lugar donde se encontraban antes de su retiro. Qué es el memorial de piedras en homenaje a las víctimas de Covid-19 El memorial de las piedras en homenaje a las víctimas del Covid-19 fue creado en agosto de 2021, luego de la denominada "Marcha de las Piedras", una convocatoria en la que familiares, amigos y ciudadanos colocaron piedras con los nombres de personas fallecidas frente a la Casa Rosada para rendirles homenaje.

Tras la movilización, el Gobierno nacional resolvió preservar las piedras y emplazarlas de manera permanente en un sector de la Plaza de Mayo, junto al monumento al General Manuel Belgrano. Desde entonces, el espacio quedó destinado a recordar a las víctimas de la pandemia.

Cada una de las piedras lleva el nombre de una persona fallecida y, en muchos casos, incluye mensajes, fechas o dedicatorias de sus familiares y allegados. El domingo pasado, en el marco del "operativo retorno" por la vuelta de la Selección Argentina tras la final del Mundial, el Gobierno Nacional había ordenado el retiro temporal de las piedras que conforman el memorial. Finalmente fueron devueltas a su lugar.

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