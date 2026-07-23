Alerta por sarampión en Argentina tras el regreso de viajeros del Mundial 2026: qué hacer ante los síntomas

Las autoridades sanitarias advierten por el riesgo de reintroducción del virus y piden consultar ante fiebre y sarpullido hasta 30 días después del viaje.

Las autoridades sanitarias reforzaron la vigilancia epidemiológica ante el posible ingreso del virus por viajeros que regresan del exterior.

Las autoridades sanitarias elevaron la alerta por sarampión en Argentina ante el regreso de miles de hinchas que viajaron al Mundial y el aumento del turismo internacional. El Ministerio de Salud recomendó consultar de inmediato si aparecen fiebre de 38°C o más y un sarpullido rojizo hasta 30 días después de volver al país.

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El sistema sanitario argentino reforzó la vigilancia epidemiológica luego de detectar un escenario de mayor riesgo de ingreso y propagación del sarampión , una enfermedad viral considerada una de las más contagiosas del mundo.

“La evaluación nacional de riesgo muestra que una proporción importante del territorio presenta condiciones epidemiológicas compatibles con un riesgo elevado de reintroducción y diseminación”, informó el Ministerio de Salud en una comunicación dirigida al sistema sanitario.

Hasta el momento, no fueron notificados casos vinculados a esta advertencia , aunque las autoridades buscan fortalecer la detección temprana ante la llegada de viajeros provenientes de países con circulación activa del virus.

El sarampión se transmite por vía respiratoria a través de pequeñas partículas expulsadas al hablar, toser o estornudar. El virus puede mantenerse con capacidad infectante durante horas en el ambiente, lo que facilita su propagación.

El sarampión es una enfermedad altamente contagiosa que puede transmitirse por vía respiratoria entre personas infectadas.

Por qué el Mundial aumentó el nivel de alerta

La preocupación se intensificó porque durante el torneo disputado en Norteamérica hubo circulación del virus en México, Estados Unidos y Canadá, países que recibieron millones de visitantes internacionales.

En Estados Unidos, estados como Florida, Texas y Kansas, lugares por donde pasaron numerosos hinchas argentinos, registraron casos durante el año. Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), se confirmaron casi 2300 contagios en 34 brotes distribuidos en 44 estados.

Las autoridades explicaron que el escenario externo se combina con factores internos que aumentan la vulnerabilidad. Entre ellos aparecen las bajas coberturas de vacunación, la acumulación de personas sin el esquema completo y las dificultades para detectar rápidamente nuevos casos.

El Ministerio de Salud recordó que cada persona infectada puede contagiar hasta a 18 personas, por lo que pidió reforzar la prevención.

México, Estados Unidos y Canadá registraron brotes activos de sarampión durante el desarrollo del Mundial.

La vacuna sigue siendo la principal protección

La herramienta más efectiva para evitar la enfermedad continúa siendo la vacunación con dos dosis de triple viral, que también protege contra rubéola y paperas.

Sin embargo, las coberturas nacionales todavía se encuentran por debajo del 95% recomendado para garantizar una protección suficiente frente a una eventual transmisión comunitaria.

Para quienes viajen, las autoridades recomiendan verificar el esquema según la edad. Los bebés de entre seis y 11 meses pueden recibir una dosis adicional, mientras que los niños deben contar con las dosis correspondientes del calendario oficial.

Además, la población general desde los cinco años debe tener completo el esquema de dos dosis. En el caso de personas que no recuerden si fueron vacunadas, se recomienda consultar antes de viajar.

El Ministerio de Salud recomendó consultar ante fiebre y sarpullido rojizo durante los 30 días posteriores al regreso de un viaje.

Cuáles son los principales síntomas del sarampión

Los primeros signos suelen aparecer alrededor de los diez días después del ingreso del virus al organismo. La enfermedad comienza generalmente con fiebre alta, malestar general, tos seca, secreción nasal, ojos enrojecidos y dolor de garganta.

Luego pueden aparecer manchas rojizas que comienzan en la zona de la frente y detrás de las orejas, para extenderse hacia el cuello, el tronco y finalmente las extremidades.

Los especialistas remarcan que la consulta temprana es clave para aplicar medidas de aislamiento y evitar nuevos contagios. Argentina logró eliminar la circulación endémica del sarampión gracias a la vacunación, pero las autoridades buscan evitar que el virus vuelva a instalarse en el país.