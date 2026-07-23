Tesla sorprendió con una bicicleta para chicos que cuesta u$s225 + Agregar ámbito en









La compañía de Elon Musk amplió su línea de productos infantiles con un producto de equilibrio diseñada para niños de entre 2 y 5 años. No tiene pedales ni motor y busca facilitar el aprendizaje antes de pasar a una bicicleta convencional.

La nueva bici de Tesla para niños

Tesla volvió a captar la atención del mercado con el lanzamiento de un producto poco habitual dentro de su catálogo. Esta vez, la empresa de Elon Musk dejó de lado los autos eléctricos y los desarrollos en robótica para presentar una bicicleta de equilibrio para niños, pensada para dar los primeros pasos en el aprendizaje sobre dos ruedas.

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Se trata de la Tesla Balance Bike for Kids, un modelo especialmente diseñado para que los más pequeños desarrollen el equilibrio y la coordinación antes de utilizar una bicicleta tradicional con pedales.

El nuevo producto tiene un precio de u$s225, estará disponible en preventa desde el 31 de julio y las primeras entregas en Estados Unidos comenzarán a fines de agosto, según informó la compañía.

Diseñada para aprender a mantener el equilibrio A diferencia de una bicicleta convencional, la Tesla Balance Bike for Kids no incorpora pedales ni motor. Su funcionamiento se basa en que los niños impulsen el vehículo con sus propios pies, lo que les permite adquirir estabilidad y confianza antes de dar el salto a modelos tradicionales.

El modelo cuenta con un chasis de magnesio liviano, asiento regulable en cinco posiciones, está pensado para niños de 2 a 5 años, admite una carga máxima de 35 kilogramos y requiere una longitud mínima de piernas de 35 centímetros. Además, Tesla entrega las herramientas necesarias para realizar el ensamblaje.

A diferencia de una bicicleta convencional, la Tesla Balance Bike for Kids no incorpora pedales ni motor. El anuncio generó sorpresa entre los seguidores de la marca, ya que muchos esperaban la presentación de una bicicleta eléctrica. Incluso, en redes sociales volvieron a aparecer las especulaciones sobre una supuesta "Model B", un proyecto que Tesla nunca confirmó oficialmente. La apuesta de Tesla por el público infantil La bicicleta de equilibrio se suma a la creciente línea de productos infantiles desarrollada por la compañía estadounidense. Entre ellos se destaca el Cyberquad for Kids, un cuatriciclo eléctrico inspirado en el diseño del Cybertruck que alcanza una velocidad máxima de 16 km/h, está dirigido a niños de entre 9 y 12 años y tiene un precio de u$s1.650. A ese catálogo también se incorpora el Cybertruck for Kids, una versión recreativa del pick-up eléctrico, con capacidad para dos ocupantes, velocidad máxima de 16 km/h, destinada a niños de 6 a 12 años y comercializada por u$s1.500. Con este nuevo lanzamiento, Tesla continúa expandiendo su oferta más allá del mercado automotor y apuesta a desarrollar productos orientados a distintos segmentos, incluyendo el público infantil.