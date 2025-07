Falleció el cardenal Luis Pascual Dri, histórico confesor del papa Francisco y referente del perdón

Papa Francisco.jpg

Nació en la ciudad de Federación, en la provincia de Entre Ríos, en una familia profundamente religiosa: siete de sus nueve hermanos también se dedicaron a la vida consagrada. Quedó huérfano a los 4 años y, a los 11, ingresó al Seminario Capuchino, donde cursó su educación primaria y secundaria.

Confesor del papa Francisco y designado cardenal

Durante muchos años, Dri fue el confesor de Jorge Bergoglio en el barrio porteño de Pompeya, incluso cuando el actual pontífice ya ejercía su rol como obispo de Roma. En alguna ocasión también le impartió el sacramento de la reconciliación en la residencia papal de Santa Marta, donde permaneció como huésped durante diez días.

En octubre de 2023, Francisco lo nombró cardenal, y fue el nuncio apostólico Miroslaw Adamczyk quien le entregó el birrete, el anillo y el título cardenalicio en una celebración eucarística que encabezó García Cuerva en la Catedral metropolitana de Buenos Aires. Debido a su edad, no pudo integrar el Cónclave que eventualmente elige al Papa, como establece la normativa vaticana.

La historia detrás de su libro

El papa Francisco pidió personalmente que Dri publicara su primer libro, que tituló “No tengan miedo de perdonar”, y que el pontífice prologó.

Allí, el fraile relató una escena reveladora de su vida espiritual: “Le pregunté qué hacía cuando, al salir del confesionario donde había pasado muchas horas del día, sentía el escrúpulo de haber perdonado demasiado. Me dijo que iba delante del Sagrario, delante del Santísimo, y le pedía perdón por haber perdonado demasiado, y que terminaba diciéndole a Jesús: ‘¡Pero fuiste vos el que me dio mal ejemplo!’”.

En declaraciones oficiales, Dri confesó que se enteró de su nombramiento como cardenal al día siguiente del anuncio papal y que primero rió incrédulo, pensando que se trataba de una broma, y luego lloró emocionado, reconociéndose a sí mismo como el primero que debía ser perdonado.

El reconocimiento del papa Francisco

Consultado sobre por qué lo consideraban un confesor especial del Papa, respondió: “Ay, no sé. Yo procuro ser amable, besar la mano siempre del penitente. Ahora que pasó la pandemia, besar la mano es cercanía, es confianza. ‘No tengas miedo, acá estoy yo, estoy para escucharte, para comprenderte’. Yo procuro ser amable, y lo digo con mucha reserva; hay gente que me dice: ‘Me gusta venir acá porque usted me escucha y me recibe con cariño, con amor’, y además les doy un caramelo, siempre les doy un caramelo”.

Francisco lo definía como “un maestro del perdón y de la reconciliación, del acompañamiento y del discernimiento que ayuda a abrir caminos”, y aseguraba que el padre Dri “distribuía misericordia a baldazos”.

Con su fallecimiento, la Iglesia argentina pierde a una de sus figuras más queridas y humildes, cuya entrega al servicio pastoral dejó una marca imborrable tanto en fieles comunes como en el propio Papa.