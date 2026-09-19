Axel Kicillof reúne a su espacio en medio de expectativas por su lanzamiento nacional

El gobernador de la Provincia de Buenos Aires encabeza este sábado el primer Plenario Federal del MDF en la UTN de Villa Domínico, con representantes de distintos puntos del país y mesas destinadas a discutir una agenda política y programática. El encuentro se desarrolla mientras distintos sectores del peronismo fortalecen sus estructuras de cara a 2027.

El gobernador bonaerense Axel Kicillof dará este sábado un nuevo paso en la expansión nacional del Movimiento Derecho al Futuro (MDF) con un plenario federal en Avellaneda . La actividad comenzó a las 11 en la sede de Villa Domínico de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) y tendrá al mandatario como encargado del cierre.

El encuentro incluirá diferentes mesas de trabajo destinadas a discutir propuestas sobre trabajo, producción, obra pública, salud, seguridad, educación, ciencia, universidad, cultura y juventudes , entre otros asuntos. La intención del espacio es extender la organización que desarrolló en territorio bonaerense hacia otras provincias.

"Nos vamos a encontrar para pensar, para debatir, para reflexionar y construir colectivamente una alternativa para la Argentina" , expresó Kicillof en la convocatoria difundida antes de la actividad.

"Queremos ser muchos y que vengan de todos los rincones del país para darle impulso a esta construcción federal . Estamos convencidos de que hay otro camino para nuestro país y estamos decididos a construirlo", agregó.

El MDF se reúne a la espera del discurso del gobernador, estipulado para las 15 de este sábado.

El plenario federal se dará casi en paralelo al encuentro de la Juventud del Frente Renovador de Sergio Massa en la Ciudad de Buenos Aires, en medio de las tratativas por la unidad del peronismo, de cara a las elecciones de 2027.

Mañana nos encontramos en Avellaneda en el Plenario Federal del @MOVIMIENTODAF para seguir construyendo entre todos y todas un modelo distinto para la Argentina UTN Villa Domínico — Ramón Franco 5050, Avellaneda 11 hs - Mesas de debate 14 hs - Acto de cierre… pic.twitter.com/OfyWJJwaAU

En la previa, en ambos campamentos coincidieron en que 2026 no es un año de candidaturas, sino de construcción política, más con el telón de incertidumbre de fondo sobre que sucederá con las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO).

En medio de los tira y aflojes en el interior del peronismo, con la idea de conseguir la unidad todavía latente, Kicillof emerge como un candidato natural de cara a los comicios presidenciales, y sus movimientos lo demuestran. La semana pasada visitó en Misiones al gobernador Hugo Passalacqua, en una recorrida que también incluyó Chaco.

El MDF busca ampliar su estructura fuera de la provincia de Buenos Aires

El ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, destacó la importancia de la jornada como parte del proceso de organización que comenzó el espacio durante 2025.

"Para nosotros realmente muy importante lo de hoy porque es parte de una construcción política, como nos pidió Axel, que venimos haciendo desde el año desde el año pasado", afirmó en una entrevista radial.

"Hoy lo que estamos haciendo es el lanzamiento federal del movimiento Derecho al Futuro, luego de todo este trabajo de organización que nos hemos dado, también viniendo compañeros y compañeras de todas las provincias. Así que ese es el significado de lo que de lo que va a ser hoy. Es un encuentro, te digo, no partidario porque no somos un partido, sino un encuentro de de un movimiento político", agregó.

La organización espera la participación de dirigentes de distintas provincias, la Ciudad de Buenos Aires y municipios bonaerenses. El MDF busca utilizar el encuentro para combinar su estructura territorial con la discusión de un programa de alcance nacional.

La discusión por las elecciones de 2027 y las candidaturas

Bianco también retomó una definición que Kicillof planteó respecto del calendario electoral y aseguró que el objetivo durante este año pasa por fortalecer el espacio antes de discutir nombres para 2027.

"Axel dijo que el 2026 no era un año de candidaturas, sino era un año de construcción política. O sea que nosotros creemos y hemos sido muy consistentes todo este tiempo con nuestra premisa que las candidaturas se tienen que discutir el año próximo para nosotros", señaló.

El MDF desarrolló durante el año distintas actividades para ampliar su estructura. Kicillof participó de encuentros vinculados con universidad, ciencia y juventudes, además de mantener reuniones y actividades políticas fuera de Buenos Aires. El despliegue incluyó visitas a provincias como Tierra del Fuego, Córdoba, Corrientes, Chaco, La Pampa y Misiones.

Los carteles de “Axel Presidente, Cristina Libre”

El plenario quedó precedido por la aparición en distintos sectores de la Ciudad de Buenos Aires, particularmente en Recoleta, de afiches con las consignas “Axel Presidente” y “Cristina Libre” acompañadas por la identificación del MDF.

Los carteles que aparecieron este viernes. X

Desde el entorno del gobernador negaron haber organizado la campaña y aseguraron desconocer quién estuvo detrás de la colocación de los carteles. “Jamás pondríamos un cartel que diga Axel Presidente en 2026”, señalaron fuentes cercanas al mandatario.

La aparición de los afiches ocurrió en medio de las diferencias entre sectores alineados con Kicillof y dirigentes que mantienen como principal referencia a la expresidenta Cristina Kirchner.

La coincidencia temporal con el plenario de Avellaneda generó además distintas interpretaciones dentro del peronismo, aunque no se identificó públicamente a los responsables de la campaña.

Sergio Massa moviliza al Frente Renovador

La actividad del MDF coincidirá con otro encuentro dentro del peronismo. El Frente Renovador, conducido por Sergio Massa, convocó para este sábado a su Encuentro Nacional de Jóvenes FR en la Ciudad de Buenos Aires, organizado por Malena Galmarini.

La jornada contempla espacios de discusión sobre modelo de país, trabajo, inteligencia artificial y soberanía, además de talleres relacionados con Malvinas, historia del peronismo y gestión municipal.

Tanto dirigentes vinculados con Kicillof como referentes del massismo sostuvieron durante los últimos meses la necesidad de priorizar la construcción de sus espacios y la búsqueda de acuerdos antes de resolver las postulaciones para las elecciones presidenciales de 2027.

A ese escenario se suma el debate sobre las PASO y las posibles modificaciones al sistema electoral impulsadas desde el oficialismo nacional. Diferentes sectores del peronismo manifestaron su intención de preservar las primarias como mecanismo para resolver las candidaturas en caso de que no exista un acuerdo previo.

Además de Kicillof y Massa, dentro del espacio opositor circularon durante el año otros nombres ante una eventual discusión presidencial. Sin embargo, no existe hasta el momento una candidatura única definida, mientras las distintas vertientes continúan con sus respectivos procesos de organización.

En ese marco, el plenario de Avellaneda representa una nueva etapa para el MDF: el espacio buscará trasladar al plano federal la estructura desarrollada alrededor de la gestión bonaerense, aunque sus dirigentes sostienen que la definición de candidaturas deberá quedar para 2027.