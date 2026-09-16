Seguramente no conocías este feriado de Buenos Aires que te dará un finde XL + Agregar ámbito en









Varios habitantes de la provincia podrán disfrutar de un asueto que no muchos conocen y les dará la posibilidad de tener un día libre durante la semana.

Los habitantes de Buenos Aires tendrán una jornada que les permitirá tener un descanso que no muchos conocían. Freepik

Septiembre no trae demasiadas novedades en el calendario de feriados nacionales, pero el panorama cambia a nivel local. Varios vecinos de la provincia de Buenos Aires sí podrán aprovechar jornadas de descanso durante este tramo de 2026, ya que les brindará un fin de semana largo.

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No alcanzarán a todo el territorio ni a todas las personas que trabajen o estudien. Además del asueto, estas fechas llegan acompañadas por distintas celebraciones relacionadas con su origen.

Estas jornadas son ideales para planificar una escapada rápida ya que permiten contar con un fin de semana largo. Freepik Que partidos y localidades tendrán feriado este 25 de septiembre Estas jornadas no forman parte del calendario de feriados nacionales y su alcance será únicamente local. En la provincia de Buenos Aires, el partido de Merlo conmemora una fecha patronal, mientras que San Emilio, en General Viamonte, y Bayauca, en Lincoln, celebran sus aniversarios fundacionales.

El municipio del oeste bonaerense festeja el Día de Nuestra Señora de la Merced, patrona de la ciudad y de todo el territorio. Aunque la fecha original es el 24 de septiembre, el asueto se traslada al día hábil más cercano. Durante la jornada, los fieles suelen concentrarse en la histórica parroquia.

San Emilio conmemora su nacimiento oficial en 1893, con la llegada del primer tren a la estación del Ferrocarril Oeste de Buenos Aires. Ese mismo año y por el mismo motivo también tuvo su origen Bayauca.

Podrán disfrutar de este feriado quienes se desempeñan en la actividad pública y los empleados del Banco Provincia. Los trabajadores del sector privado deberán aguardar la decisión de sus empleadores, que podrían optar por adherirse a la jornada y extender el beneficio a muchas más personas. Feriados 2026: calendario de inamovibles y trasladables Feriados inamovibles Jueves 1 de enero: Año Nuevo

Lunes 16 y martes 17 de febrero: Carnaval

Martes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia

Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas

Viernes 3 de abril: Viernes Santo

Viernes 1 de mayo: Día del Trabajador

Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo

Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano

Jueves 9 de julio: Día de la Independencia

Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María

Viernes 25 de diciembre: Navidad Feriados trasladables Martes 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes

Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín

Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural

Martes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional