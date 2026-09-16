Seguramente no conocías este feriado de Buenos Aires que te dará un finde XL

Septiembre no trae demasiadas novedades en el calendario de feriados nacionales, pero el panorama cambia a nivel local. Varios vecinos de la provincia de Buenos Aires sí podrán aprovechar jornadas de descanso durante este tramo de 2026, ya que les brindará un fin de semana largo.
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Varios habitantes de la provincia podrán disfrutar de un asueto que no muchos conocen y les dará la posibilidad de tener un día libre durante la semana.
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No alcanzarán a todo el territorio ni a todas las personas que trabajen o estudien. Además del asueto, estas fechas llegan acompañadas por distintas celebraciones relacionadas con su origen.
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Estas jornadas no forman parte del calendario de feriados nacionales y su alcance será únicamente local. En la provincia de Buenos Aires, el partido de Merlo conmemora una fecha patronal, mientras que San Emilio, en General Viamonte, y Bayauca, en Lincoln, celebran sus aniversarios fundacionales.
El municipio del oeste bonaerense festeja el Día de Nuestra Señora de la Merced, patrona de la ciudad y de todo el territorio. Aunque la fecha original es el 24 de septiembre, el asueto se traslada al día hábil más cercano. Durante la jornada, los fieles suelen concentrarse en la histórica parroquia.
San Emilio conmemora su nacimiento oficial en 1893, con la llegada del primer tren a la estación del Ferrocarril Oeste de Buenos Aires. Ese mismo año y por el mismo motivo también tuvo su origen Bayauca.
Podrán disfrutar de este feriado quienes se desempeñan en la actividad pública y los empleados del Banco Provincia. Los trabajadores del sector privado deberán aguardar la decisión de sus empleadores, que podrían optar por adherirse a la jornada y extender el beneficio a muchas más personas.
Feriados 2026: calendario de inamovibles y trasladables
Feriados inamovibles
- Jueves 1 de enero: Año Nuevo
- Lunes 16 y martes 17 de febrero: Carnaval
- Martes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia
- Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas
- Viernes 3 de abril: Viernes Santo
- Viernes 1 de mayo: Día del Trabajador
- Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo
- Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano
- Jueves 9 de julio: Día de la Independencia
- Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María
- Viernes 25 de diciembre: Navidad
Feriados trasladables
- Martes 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes
- Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín
- Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural
- Martes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional
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