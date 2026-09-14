El papa León XIV cumplió 71 años y la Iglesia argentina lo saludó palpitando su llegada + Agregar ámbito en









La Conferencia Episcopal Argentina felicitó al Pontífice y destacó la expectativa por su visita al país, prevista del 8 al 11 de noviembre.

La Iglesia argentina saludó al Papa León XIV por su 71° cumpleaños y anticipó su visita al país. Vatican News

La Iglesia Católica argentina saludó al papa León XIV por su cumpleaños número 71 con una carta de la Conferencia Episcopal que anticipa su visita al país del 8 al 11 de noviembre. El mensaje, firmado por los principales obispos Marcelo Colombo, Ángel Rossi, César Daniel Fernández y Raúl Pizarro, agradeció su misión al frente de la Iglesia y destacó la expectativa por su llegada a Buenos Aires, Claypole, Córdoba y Luján: "Argentina lo espera con los brazos abiertos".

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La Comisión Ejecutiva de la Conferencia Episcopal Argentina le envió un cálido saludo al Papa León XIV por medio de un texto firmado por los obispos, quienes le aseguraron que rezan por él junto a los fieles argentinos. Con tono afectuoso, le escribieron: "¡Feliz cumpleaños, Santo Padre! Argentina lo espera con los brazos abiertos", en clara referencia a la visita que realizará en noviembre.

"Este año nuestro saludo tiene además una alegría muy especial porque se acerca el momento de recibirlo en nuestra tierra. Esperamos con esperanza su visita y nos vamos preparando para vivir juntos esos días como un verdadero encuentro de fe para todo nuestro pueblo", expresaron.

Así será la visita del papa León XIV a la Argentina El Santo Padre llegará a la Argentina entre el 8 y el 11 de noviembre, en la primera visita de un Pontífice al país en casi cuatro décadas. Apenas aterrice, ofrecerá una ofrenda floral en Plaza San Martín y se reunirá con el presidente Javier Milei en la Casa Rosada, antes de instalarse en la Nunciatura Apostólica.

El itinerario incluye tres misas multitudinarias: el 9 en Palermo, el 10 en Córdoba tras recorrer la Escuela de Aviación en papamóvil y el 11 en Luján, previo a su partida hacia Perú. Además, habrá una vigilia juvenil y una celebración de vísperas en la Catedral Metropolitana.

Para la llegada, el Gobierno creó tres Comandos Unificados Federales para planificar y ejecutar el operativo de seguridad que acompañará la visita del Papa en el marco del Viaje Apostólico a Uruguay, Argentina y Perú. La medida se implementó a través de las resoluciones 898, 899 y 900 del Ministerio de Seguridad Nacional, publicadas este martes en el Boletín Oficial con la firma de su titular, Alejandra Monteoliva. Los dispositivos contarán con la participación coordinada de las cuatro fuerzas federales: Policía Federal Argentina, Gendarmería Nacional, Prefectura Naval Argentina y la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA). A ellas se sumarán los agentes del Servicio Penitenciario Federal, el Comando Unificado Federal y las respectivas fuerzas de policía provincial y de la Ciudad de Buenos Aires.