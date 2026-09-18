Llega el Papa a la Argentina: se dispara la búsqueda de viajes a Luján y Córdoba para noviembre

El anuncio de la visita de León XIV al país entre el 8 y el 11 de noviembre disparó las búsquedas de transporte y alojamiento en los principales destinos del itinerario.

La confirmación de la visita oficial del papa León XIV a Argentina disparó la demanda de viajes a Luján y Córdoba para noviembre, movilizando las consultas de pasajes y hospedajes con casi dos meses de anticipación. Este fenómeno no solo impacta en los turistas locales, sino que registra un fuerte interés internacional desde países como Chile, Perú, España, Alemania y Brasil.

El movimiento en las plataformas de turismo abarca desde pasajes en micro hasta reservas en hoteles y departamentos . Aunque la mayoría de los usuarios se encuentra en una fase inicial de planificación antes de la compra definitiva, los volúmenes de tráfico muestran una reactivación anticipada sin precedentes para esa semana.

El análisis de las plataformas de viajes revela grandes incrementos en los puntos claves de la peregrinación. Según registros de Booking, la ciudad de Luján encabezó las métricas con un aumento del 1803% en búsquedas de alojamiento para las fechas del evento, mientras que en la capital cordobesa la suba alcanzó el 398% . Este fenómeno también impactó en localidades aledañas como General Rodríguez, Pilar, Alta Gracia y Villa Carlos Paz.

Por el lado del transporte terrestre , Plataforma 10 informó que las consultas de pasajes en ómnibus hacia Luján crecieron un 470% respecto al año anterior, con un nivel de demanda sostenido desde la confirmación de la visita del Papa.

En paralelo, Despegar resaltó un aumento del 20% en las búsquedas de vuelos hacia Buenos Aires y Córdoba, al tiempo que remarcó el incremento de consultas internacionales provenientes de Chile, Perú, España, Alemania y Brasi l.

Sobre la visita del papa León XIV a la Argentina

La llegada de León XIV al país se enmarca en la visita pastoral más amplia por la región, que comenzará en Uruguay y finalizará en Perú. Su estadía en la Argentina está prevista del 8 al 11 de noviembre, con actividades concentradas principalmente en la Ciudad de Buenos Aires y la provincia de Córdoba.

Durante una reunión privada en el Vaticano con el presidente de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA), Marcelo Colombo, y el secretario general Raúl Pizarro, el Pontífice se mostró "muy entusiasmado" por concretar el viaje. Desde el Episcopado destacaron que la idea es que sea una visita cercana a la gente y que su mensaje vaya más allá de los días que el Papa esté en el país.

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Uno de los principales focos de la organización está puesto en definir las sedes para los eventos masivos, con la premisa de garantizar el acceso a la mayor cantidad posible de fieles. En un principio se evaluó la capacidad del Estadio Monumental de River Plate, pero la convocatoria esperada supera el aforo de una cancha de fútbol, por lo que es mucho más factible utilizar opciones al aire libre como la avenida 9 de Julio o el sector del Monumento a los Españoles.

Las definiciones logísticas y de seguridad ingresarán en su etapa decisiva durante los primeros días de septiembre, cuando desembarque en la Argentina una comitiva técnica enviada especialmente desde la Santa Sede. Este equipo evaluará las rutas de traslado, los corredores de evacuación y las condiciones edilicias para confirmar formalmente los escenarios de las misas y encuentros.