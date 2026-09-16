El papa León XIV se sumó a las advertencias por la IA y pidió no delegar decisiones humanas en la tecnología

El pontífice volvió a advertir sobre los riesgos asociados al avance tecnológico y señaló que determinadas resoluciones deben permanecer bajo responsabilidad de las personas. También alertó sobre vínculos sociales cada vez más virtuales.

El papa León XIV volvió a expresar este miércoles su preocupación por el avance de la inteligencia artificial y advirtió sobre el riesgo de que las personas terminen delegando en algoritmos decisiones que, según sostuvo, corresponden exclusivamente a la conciencia y la responsabilidad humanas .

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El pontífice estadounidense abordó el tema durante su audiencia general semanal en el Vaticano , frente a miles de fieles reunidos en la plaza de San Pedro , en un contexto de creciente debate internacional sobre los límites, la regulación y los riesgos de los sistemas de inteligencia artificial.

"El desarrollo tecnológico, la difusión de los medios de comunicación de masas y de las redes sociales , el recurso cada vez mayor a la inteligencia artificial abren nuevas posibilidades, al derribar las barreras y las distancias", afirmó.

Sin embargo, León XIV advirtió sobre las consecuencias que esos avances pueden provocar en los vínculos entre las personas. "Por otra parte, las relaciones tienden a volverse c ada vez menos personales, cada vez más virtuales , y corremos el riesgo de acostumbrarnos a delegar en los algoritmos decisiones que solo competen a la conciencia humana", señaló.

Las declaraciones se produjeron en momentos en que aumentó la preocupación por la evolución de los modelos de inteligencia artificial, especialmente después de diferentes incidentes de seguridad y ante la capacidad de algunos sistemas de mejorar su funcionamiento con una intervención humana cada vez menor.

El debate también alcanzó a la posibilidad de que el propio sector tecnológico pueda autorregularse, después de que ejecutivos de OpenAI, xAI y Anthropic reclamaran desacelerar determinados desarrollos.

Frente a este escenario, León XIV puso el foco no solo en los riesgos tecnológicos, sino también en el impacto de las nuevas herramientas sobre las relaciones humanas.

"Velar para que las relaciones sociales tengan una verdadera consistencia y una profundidad personal es, en este sentido, la contribución que la comunidad cristiana se propone ofrecer", añadió.

León XIV había pedido “desarmar” la inteligencia artificial

La posición expresada durante la audiencia continuó una línea que el pontífice ya había desarrollado en mayo, cuando dedicó su primera encíclica, "Magnifica Humanitas" (Magnífica humanidad), a los desafíos planteados por la inteligencia artificial.

En ese documento, León XIV realizó un llamamiento a "desarmar" esta tecnología para "impedirle el dominio sobre lo humano" cuanto antes.

El eje de su planteo apunta a evitar que el desarrollo tecnológico sustituya la capacidad humana para tomar decisiones y a preservar espacios en los que las personas mantengan el control y la responsabilidad sobre sus acciones.

El Vaticano impulsa una gobernanza internacional de la IA

La Santa Sede incrementó durante los últimos meses sus intervenciones e iniciativas relacionadas con la regulación de la inteligencia artificial.

El Vaticano promovió especialmente la necesidad de avanzar hacia una gobernanza internacional de la IA basada en la dignidad humana, con particular atención sobre áreas sensibles.

Entre ellas aparecen los ámbitos nuclear, cultural y de la creación artística, donde el desarrollo de estas herramientas abrió nuevas discusiones acerca de sus límites y de la responsabilidad humana sobre su utilización.

Para León XIV, las nuevas tecnologías pueden reducir distancias y generar oportunidades, pero su expansión no debería derivar en una sociedad en la que los algoritmos reemplacen decisiones reservadas a la conciencia humana.