Caso Fernando Báez Sosa: Máximo Thomsen reconoció que la zapatilla ensangrentada era suya

"En ese momento miró para arriba", respondió Thomsen tras ser consultado por el fiscal Juan Manuel Dávila si había notado que Báez Sosa había muerto en el piso consecuencia de la golpiza.

Luego de ver videos del ataque perpetrado en la puerta del boliche Le Brique, el abogado de la familia Báez Sosa, Fernando Burlando, pidió indagar a Thomsen, quien respondió "no sentirse cómodo respondiéndole preguntas a una persona que me insulta a mi, a mi mamá y no me siento cómodo respondiéndole".

Asimismo, el acusado se negó a responder preguntas cuyas respuestas incluyeran a los otros imputados. Antes de su declaración, el joven se había quebrado al escuchar la indagatoria de su madre.

Al inicio de su alocución, Thomsen había pedido disculpas públicas por el delito que se le imputa. "Quiero pedir disculpas porque jamás en la vida se me hubiese ocurrido tener intenciones de matar a alguien. Jamás en la vida, nunca …", comentó.

Acto seguido, dijo: "Escuché cosas sobre mí, tuve años así… escuchando cosas de mi que no me reconocía, hablaban con mucho odio en mi persona. Me hacia doler mucho. Jamás en la vida tendría esa intención, quiero pedir disculpas eso es algo que nunca hubiese buscado, jamás hubiese sido mi intención. Quería hoy en este lugar dar la realidad de lo que pasó ese día, esa noche".