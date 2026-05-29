Caso Agostina Vega: revelaron chats entre la madre y el único detenido

Las conversaciones fueron durante la madrugada posterior a la desaparición. Melisa Heredia intentaba reconstruir dónde estaba su hija.

Se conoció el chat entre la madre de Agostina Vega y el único detenido quedó incorporado a la causa.

La conversación ocurrió en la madrugada del domingo 24 de mayo , cuando Agostina todavía no había regresado a su casa y su madre intentaba reconstruir sus últimos movimientos. En ese contexto, Heredia le escribió a Barrelier, su expareja, para preguntarle si la adolescente había tenido contacto con él antes de perderse su rastro.

Según los mensajes difundidos, la madre le preguntó: “Qué te pidió la Agos a vos hoy” . Luego aclaró que su hija le había pedido el número de teléfono del hombre. Barrelier respondió que Agostina le había consultado si podía llevarla a la casa de un amigo, pero aseguró que le dijo que no tenía movilidad.

Ante esa respuesta, Heredia insistió y quiso saber de qué amigo se trataba y dónde vivía. El detenido contestó que la menor no se lo había dicho.

La preocupación de la madre durante la madrugada

En la misma conversación, la madre de Agostina dejó asentada su preocupación por la falta de noticias. “Hace como tres horas se fue y no aparece”, escribió. También señaló que no sabía si llamar a la Policía.

Minutos después, agregó que había consultado con las amigas de la adolescente, pero que ninguna estaba con ella. Además, contó que intentaba comunicarse por teléfono y que el celular de Agostina estaba apagado.

La propia Heredia ya había contado en los primeros días de la investigación que le había escrito a Barrelier, quien era su expareja y con quien mantenía una relación de amistad, para intentar reconstruir qué había ocurrido con su hija.

La mujer también había señalado que sabía que el detenido le había pedido a Agostina su número de WhatsApp y que, por ese motivo, creía que podían haber estado comunicados por teléfono. Según su testimonio, revisó el Instagram de la adolescente, pero no encontró conversaciones entre ambos por esa red social.

El último recorrido conocido de Agostina Vega

De acuerdo con la reconstrucción del caso, Agostina salió de su casa el sábado 23 de mayo cerca de las 22.30. Había dicho que iba al local de comidas de su abuelo, ubicado en la misma cuadra, pero nunca regresó.

Luego, su madre supo que la adolescente habría tomado un remís hacia el barrio Cofico, donde se encuentra la vivienda de Barrelier. Según confirmó el fiscal Raúl Garzón, una cámara registró a la menor ingresando al domicilio del detenido.

Heredia contó además que llamó a su hija durante la noche: el teléfono sonó varias veces y luego se apagó. La pérdida de señal se habría producido en la zona cercana a la casa del sospechoso.

Tras el intercambio de mensajes con Barrelier, la madre fue a una comisaría alrededor de las 3 de la madrugada para denunciar la desaparición. Según afirmó, la denuncia recién fue tomada cerca de las 10 de la mañana.

En las últimas horas también se difundió un audio que Agostina les habría enviado a sus amigas, en el que decía que tenía que ir con el novio de su mamá para prepararle una sorpresa y que debía escaparse. Barrelier está detenido desde el miércoles y continúa señalado como el principal sospechoso por la desaparición.