Juicio por Fernando Báez Sosa: siguen declarando amigos tras un cuarto intermedio

Los presuntos asesinos, Máximo Pablo Thomsen; Ciro Pertossi; Enzo Comelli; Matías Franco Benicelli; Blas Cinalli; Ayrton Michael Viollaz; Lucas Fidel Pertossi y Luciano Pertossi, fueron trasladados cerca de las 8 del domingo a través de dos móviles del Servicio Penitenciario Bonaerense hasta el Palacio de Tribunales para ser juzgados por homicidio. Este lunes a las 9 de la mañana se sentarán en el banquillo de los acusados.

fernando baez sosa marcha.jpg

Juicio por Fernando Báez Sosa: dudas sobre la presencia de la novia

Después de la palabra de los padres, Silvino Báez y Graciela Sosa, como primera testigo del martes se esperaban las declaraciones de la novia de Fernando en ese momento. Sin embargo, el abogado Fernando Burlando señaló que la joven no se encuentra en condiciones. “Julieta no va a declarar”, aseguró.

Después del asesinato, Rossi brindó su declaración testimonial: “Cuando salí (de Le Brique) estaba la ambulancia y Fer estaba en el piso, yo me acuerdo que lo vi, pero no sabía que era él. Estaba Santiago Corbo (amigo de Báez Sosa), le pregunté quien era (la persona que estaba en el piso). Me dijo que era Fer. Me agarró y no me acuerdo mucho más. Vomité al costado de la calle, quise ir a donde estaba (su novio), pero la chica de la ambulancia y Santiago Corbo no me dejaban acercarme”.

En caso de que la joven no se presente en Dolores este martes, el primero en oficiar como testigo ante los jueces será el papá de Rossi. Luego hablarán los diez amigos de la víctima: Ignacio Vaudagna, Juan Manuel Pereyra Rozas, Juan Bautista Besuzzo, Lucas Begide y Tomás Agustín D ´Alessandro.

papas de Fernando Baez Sosa.jpg

Segundo día del juicio: primeras declaraciones de testigos

Oscar Rossi, padre de Julieta Rossi, la novia de Fernando al momento del asesinato, fue el primero en declarar como testigo en la segunda jornada del juicio: “Julieta no está preparada emocionalmente para enfrentar el juicio, para afrontar lo que vivió el día del hecho”, explicó en relación a la ausencia de su hija. “Fernando era una excelente persona”, agregó.

El padre de la joven detalló cómo vivió la llamada por parte de Julieta en el momento del ataque a Fernando: “Papá, por favor, vení a Villa Gesell porque Fernando está en el hospital y yo en la comisaría”.

“Juro que no le deseo a nadie ver lo que yo vi en el cuerpo de Fernando. Ni un animal en medio del campo, ni un cazador con un animal. No le deseo a nadie como papá ver a Fernando acostado y esperando que lo ingresen en un cajón”, agregó Rossi.

Ex dueño de Le Brique desligó de responsabilidades al boliche

Maximiliano Vázquez consideró que el boliche al que asistieron Fernando Báez Sosa y los rugbiers no tiene ninguna responsabilidad en el asesinato cometido enfrente al mismo, a pesar de haberse iniciado una discusión dentro del local bailable.

En diálogo radial, Vázquez recordó que en más de 20 años que estuvo al frente del boliche nunca sucedió un episodio de estas características y, en ese sentido, aseguró que "lo de Fernando comienza en la discoteca como podría haber empezado en una plaza, un cine, un supermercado o en cualquier lugar".

Consideró que el crimen fue producto de "una banda de tipos que salen a matar, a pegar, a hacerse los guapos, a destruir y lo hacen en canchas de futbol, en recitales, en la sociedad, lamentablemente lo hacen en todos lados".

Comienzan las declaraciones de los amigos de Fernando

Posteriormente fue el turno de uno de sus mejores amigos, Lucas Filardi, quien aseguró que Fernando “era muy honesto y se esforzaba mucho por todo. Por que también, yo qué sé... Nosotros tuvimos mucha suerte de que el viaje a Gesell nos lo pagaron nuestros padres, pero él se lo quiso pagara él y trabajó para hacerlo”.

Filardi detalló el inicio del ataque por parte de los rugbiers hacia Báez Sosa: “Le pegaron patadas, había cuatro o cinco personas pegándole”. Además, indicó que “creería que fue Luciano Pertossi quien me pegó a mí”.

El mejor amigo de Fernando habló de “patadas en el pecho y en la cabeza” y explicó dónde se encontraba al momento del crimen, mientras se mostraban imágenes en la pantalla. “Fue un instante en que vino gente gritando y le pegaron. Se cayó al piso, y ahí fueron patadas y piñas. No hubo acto de defensa”, explicó.

A través de las preguntas de Burlando y los videos proyectados, el joven aseguró que Fernando recibió un golpe “firme, fuerte, a la cara”. Posteriormente, el abogado le pidió al testigo que recreé las patadas recibidas por los presuntos asesinos, lo que provocó la queja del abogado defensor, Hugo Tomei.

Hubo cuarto intermedio y declaraciones afuera de los tribunales

Tras la declaración de Filardi, que duró más de 2 horas, comenzó el primer cuarto intermedio de la jornada. En ese marco, el equipo de abogados que defiende a los rugbiers salió del tribunal y compartió algunas opiniones sobre lo que está sucediendo en el proceso judicial.

"Vamos a estar hasta tarde hoy", señaló sin dar mayores detalles el abogado Hugo Tomei. También fue consultado por el barbijo que llevan los ocho acusados y señaló que el Tribunal es el que decide si deben sacárselo.

El letrado también aprovechó para hablar de los pedidos de nulidad y sostener que durante las primeras horas posteriores al crimen no se cumplió con el debido proceso a la hora de imputar a los acusados. Habló de una "imputación express" ya que las audiencias duraron 25 minutos en total para todos los acusados y alegó que no se les proporcionó información clara sobre los hechos imputados.

También declaró Lucas Filardi tras haber expuesto ante el tribunal: “Somos muchos y el rompecabezas se va a terminar armando”. También afirmó que "fue fuerte" tener que reconstruir lo que pasó esa noche.

Se reanuda la audiencia y declaran más amigos de la víctima

El cuarto intermedio se prolongó por una hora y, al terminar, comenzó la declaración de Juan Bautista Besuzzo, otro amigo de Fernando Báez Sosa. Identificó a Enzo Comelli y a Máximo Thomsen como agresores.

Por otra parte, recordó que cuando cruzó a Le Brique para pedir ayuda, escuchó que alguien dijo: “Son los mismos de siempre”, en relación a los agresores. Pero no pudo afirmar si ese comentario fue de un empleado de seguridad o de alguien que le hablaba al empleado.

Al terminar el turno de Besuzzo, ingresó el cuarto testigo que declarará en el juicio oral: Santiago Corbo, otro amigo de la víctima.