Fiscal de la causa de Agostina Vega: "Hemos encontrado restos humanos que en un 98% son de ella"

Raúl Garzón confirmó el hallazgo durante los rastrillajes y aclaró que la identidad deberá ser ratificada por las pericias de ADN.

El fiscal Raúl Garzón confirmó este sábado que la causa por la muerte de Agostina Vega será investigada como un homicidio , luego del hallazgo de restos humanos en una zona descampada de Ampliación Ferreyra , en la ciudad de Córdoba .

“Con enorme dolor, hemos encontrado restos humanos que en un 98% son de ella” , afirmó durante una conferencia de prensa realizada en Tribunales II . El funcionario sostuvo además que la investigación “no está concluida” y remarcó que todavía quedan puntos centrales por esclarecer, entre ellos el móvil del crimen, el contexto en el que la adolescente llegó hasta la vivienda del principal sospechoso y la eventual participación de otras personas.

La causa tiene como único detenido a Claudio Barrelier , quien hasta ahora estaba imputado por privación ilegítima de la libertad . Sin embargo, el fiscal anticipó que será citado nuevamente a indagatoria porque “el hecho de reproche se verá modificado por un episodio de homicidio”, por lo que se espera un cambio en la calificación legal.

Antes de brindar precisiones sobre los avances de la causa, Garzón realizó una extensa introducción en la que pidió prudencia y respeto por tratarse de una víctima menor de edad, además de advertir sobre el impacto que la difusión de información sensible puede tener en la familia. “Sepan en cada pregunta, en cada foto y en cada tarea que hay una mamá, hay un papá, hay unos abuelos, hay familias sumergidas en el dolor”, expresó el fiscal.

Durante la conferencia, Garzón indicó que la data de muerte será incorporada formalmente a la causa a través de estudios científicos, aunque adelantó que las características iniciales de los restos son compatibles con una muerte ocurrida en las primeras horas de la desaparición. En ese sentido, precisó que el hecho investigado habría ocurrido entre las 22.30 del sábado y la 1 o 2 de la madrugada del domingo.

Los restos fueron encontrados en un descampado de Ampliación Ferreyra, un sector extenso al que los investigadores llegaron a partir del análisis de cámaras de seguridad, registros de geolocalización y recorridos vinculados al vehículo del imputado. Garzón destacó el trabajo de la Policía de Córdoba y sostuvo que el hallazgo fue resultado de una reconstrucción minuciosa realizada “día y noche sin parar”.

El fiscal también confirmó que en la vivienda de Barrelier se encontraron elementos de valor para la causa, aunque evitó dar precisiones técnicas sobre los resultados de las pericias. “Se encontraron evidencias de amplio valor probatorio”, señaló, y afirmó que los equipos forenses lograron recuperar “distintos elementos de prueba vinculados claramente con el hecho que se investiga”.

Además, explicó que el hallazgo en el predio de Ampliación Ferreyra no respondió a un dato aportado por el detenido, sino al trabajo de rastrillaje realizado en un terreno de unas 200 hectáreas. En ese punto, destacó la intervención de divisiones especiales y de perros entrenados, que permitieron detectar indicios tanto en superficie como debajo de la superficie.

Investigan el entorno familiar y no descartan nuevas imputaciones

Garzón remarcó que el entorno familiar y no familiar de Agostina es investigado “desde los primeros días”, aunque aclaró que cualquier nueva imputación dependerá de la incorporación de pruebas concretas. “No existe imputación sin una prueba previa y una investigación que lo permita”, afirmó.

Consultado sobre si Barrelier actuó solo, el fiscal respondió que, “en principio”, no tienen identificado a un coautor directo para la comisión puntual del hecho. Sin embargo, aclaró que eso no descarta que puedan aparecer otros grados de participación dentro de la investigación.

“En principio, para la comisión puntual del hecho no tenemos vinculado un coautor”, sostuvo el fiscal. También indicó que la mujer vinculada al Ford Ka negro figura por ahora como testigo en la causa, mientras que el supuesto auto rojo mencionado en una primera versión fue investigado y descartado.

El fiscal también fue consultado por la posible aplicación de agravantes vinculadas a la violencia de género y a la situación de vulnerabilidad de la víctima. En ese punto, señaló que “todos los aspectos” relacionados con el aprovechamiento de la vulnerabilidad de una mujer y de una niña serán considerados dentro del análisis penal.

Además, el funcionario explicó que la casa del detenido tiene una disposición habitacional particular, con un sector utilizado por Barrelier cerca del acceso y otras dependencias más alejadas. Según indicó, esa estructura permitiría que un encuentro individual pudiera desarrollarse sin ser advertido por el resto de las personas que estaban en la vivienda, aunque aclaró que ese punto continuará bajo investigación.

Garzón confirmó que la fiscalía incorporó al expediente una causa anterior vinculada a Barrelier, al considerar que podía tener relevancia para analizar el perfil y los antecedentes del imputado. Según explicó, ese expediente había sido tramitado por otra fiscalía y terminó con su libertad por falta de mérito, aunque fue agregado a la investigación actual por presentar elementos de posible interés para la causa.

Garzón defendió el accionar judicial

Ante las consultas por posibles demoras en la toma de denuncia y en los allanamientos, Garzón defendió el accionar de la fiscalía y sostuvo que desde el inicio se activaron las medidas correspondientes al protocolo de búsqueda de personas. Según explicó, la denuncia fue presentada el domingo a las 8.42 y a partir de ese momento se ordenaron las diligencias iniciales.

El fiscal señaló que el caso fue avanzando con la incorporación progresiva de pruebas y explicó que, para allanar la vivienda del acusado, era necesario contar con elementos suficientes que permitieran sospechar fundadamente de su participación. “En 48 horas prácticamente se logró avanzar en un rumbo acertado”, sostuvo.

La investigación continuará ahora con nuevas pericias sobre los restos hallados, el análisis de celulares secuestrados, el estudio de comunicaciones y la reconstrucción completa de los movimientos del detenido. Garzón insistió en que la causa sigue abierta y que todavía resta determinar no solo cómo ocurrió el crimen, sino también por qué Agostina llegó hasta la vivienda del sospechoso y si hubo otras responsabilidades.

Cómo sigue la investigación tras el hallazgo del cuerpo de la adolescente en Córdoba

Hasta el momento, el único detenido es Claudio Gabriel Barrelier, un empleado municipal de 33 años que, según la reconstrucción de los investigadores, fue la última persona que estuvo con la menor antes de que se perdiera todo contacto con ella. El acusado estaba imputado por privación ilegítima de la libertad, aunque esa calificación podría modificarse a partir del desenlace del caso y de los resultados de las pericias.

La situación de Barrelier se había complicado en las últimas horas por sus propias contradicciones. De acuerdo con lo informado por el Garzón, el detenido modificó parte de su versión inicial y admitió que Agostina había ingresado a su vivienda, un punto que primero había negado y que ya estaba respaldado por registros fílmicos y por el reconocimiento de los padres de la adolescente.

caso agostina La causa por Agostina Vega avanza con un detenido, peritajes pendientes y nuevas líneas de investigación.

“No hay ninguna duda de que Agostina entró a la casa por el reconocimiento de sus padres. Ya fue admitido por el propio imputado”, sostuvo Garzón, en referencia a una de las pruebas que aparecen como centrales dentro del expediente. El domicilio investigado está ubicado sobre la calle Juan del Campillo al 800, en el barrio Cofico, y fue allanado en más de una oportunidad durante los últimos días.

Otro de los puntos que agravó la situación del sospechoso fue su admisión de que estuvo en el predio de Ampliación Ferreyra, donde se concentraron los principales rastrillajes y donde finalmente fue localizado el cuerpo de la adolescente. Según el fiscal, Barrelier también reconoció que no existió el supuesto auto rojo en el que, en una primera versión, había dicho que Agostina se había ido de su casa.

Las contradicciones del detenido y la renuncia de su abogado

El avance de la causa también quedó atravesado por la renuncia del abogado Jorge Sánchez del Bianco, quien dejó de representar a Claudio Barrelier en medio del crecimiento de las sospechas sobre el acusado. La decisión se conoció mientras la fiscalía profundizaba las medidas de prueba y los investigadores analizaban los movimientos del detenido antes y después de la desaparición.

Para la Justicia, los cambios en el relato de Barrelier son relevantes porque desarman parte de la versión que había sostenido en los primeros días. El acusado pasó de negar el ingreso de Agostina a su domicilio a reconocerlo, y también modificó su declaración sobre el descampado de Ampliación Ferreyra, una zona que quedó en el centro de la pesquisa por imágenes de cámaras de seguridad y por el entrecruzamiento de antenas telefónicas.

En ese marco, los investigadores buscan reconstruir con precisión qué ocurrió después de que Agostina ingresó a la vivienda del detenido. Una de las líneas de análisis apunta a determinar los movimientos posteriores de Barrelier y el posible traslado de distintos elementos en un vehículo, datos que ya venían siendo evaluados antes del hallazgo.